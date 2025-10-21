На Урале задержали обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в 2011 году
В Свердловской области задержали мужчину по делу об изнасиловании и убийстве девочки. Преступление совершили 14 лет назад в Нягани. Подробности сообщает СК России.
Тело ребёнка нашли в 2011 году. Эксперты установили признаки насильственной смерти. Следствие приостановило дело из-за отсутствия подозреваемого. В 2022 году расследование возобновили. Специалисты отобрали биоматериал у двух тысяч мужчин, которые могли находиться тогда в городе.
Следователи установили причастность местного жителя 1986 года рождения. После отбора биоматериала он скрылся. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.
Полицейские Первоуральска задержали его 20 октября 2025 года. Он попытался назвать другое имя, но дактилоскопия идентифицировала личность. Обвиняемого доставят в Югру.
Ранее в Москве трое мужчин изнасиловали девочек-подростков после вечеринки.
