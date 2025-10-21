На Урале задержали обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в 2011 году

21 октября 2025, 16:07

В Первоуральске задержали фигуранта дела 2011 года об убийстве девочки в Нягани

Фото: Istock/Akintevs

В Свердловской области задержали мужчину по делу об изнасиловании и убийстве девочки. Преступление совершили 14 лет назад в Нягани. Подробности сообщает СК России.