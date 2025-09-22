Испражнялась на брата, сыпала яд в кофе и прятала ножи в диванах: украинка выдавала себя за шестилетнюю и держала в страхе всю семью
В 2010 году американская семья Майкла и Кристин Барнетт из Индианы удочерила девочку по имени Наталья Грейс, уроженку Украины. По данным соцзащиты ей было всего шесть лет. Однако очень скоро родители стали подозревать, что перед ними не ребёнок, а взрослая женщина с тяжёлым диагнозом и непредсказуемым поведением. Подробности этой запутанной истории расскажет «Радио 1».
Первые сомнения в возрасте НатальиНаталья страдала редким заболеванием — спондилоэпифизарной дисплазией. Оно замедляет рост и вызывает деформации костей и позвоночника. Из-за этого девочка выглядела как ребёнок, что и вводило в заблуждение взрослых. До того как попасть к Барнеттам, Наталья уже жила в другой американской семье — Сикконе, однако те отказались от неё, объяснив своё решение деструктивным и агрессивным поведением приёмной дочери. Сообщается также, что биологическая мать девочки отказалась от неё именно из-за тяжёлого состояния здоровья.
Барнеттов предупреждали о возможных проблемах, но супруги были уверены, что любовь и забота помогут справиться с любыми трудностями. В семье уже воспитывались трое детей, в том числе сын с аутизмом, поэтому родители были уверены в своём опыте и силах. Но уже в первые месяцы совместной жизни их вера в то, что они взяли под опеку ребёнка, стала разрушаться.
Первые тревожные сигналы: кто на самом деле Наталья Грейс?С самого начала Наталья поражала родителей своей речью и манерой общаться — словарный запас и логика никак не соответствовали возрасту шестилетнего ребёнка. Со временем ситуация становилась всё более тревожной. Приёмные братья чувствовали угрозу рядом с девочкой, а родители рассказывали о случаях, когда она открыто пыталась причинить им вред.
Девочка могла справлять нужду на младшего брата, а однажды добавила в кофе отбеливатель, заявив, что «пытается отравить» приёмного отца.
«Она специально садилась рядом с моим младшим 6-летним сыном, чтобы довести его. Она мочилась на него. Или испражнялась в машине, а потом брала свои экскременты и пыталась размазать их по Итану», — говорил Майкл Барнетт.Кроме того, приёмная мать обнаруживала у дочери окровавленные вещи, свидетельствующие о начале менструации, и даже заметила у нее растительность в интимных местах. Тем не менее Барнетты продолжали держаться, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.
Судебное решение, изменившее жизньПоследней каплей стало нападение Натальи на приёмную мать: она пыталась столкнуть её на электрический забор. После этого супруги обратились к врачам, которые пришли к выводу, что плотность костной ткани Натальи не соответствовала возрасту ребёнка. По разным данным, Наталье могло быть от 14 до 18 лет. На основании этих данных супруги обратились в суд, заявив, что ребёнок на самом деле давно совершеннолетний. В 2012 году суд согласился с доводами семьи и принял беспрецедентное решение — изменить дату рождения Натальи.
Так, девятилетняя по документам сирота внезапно превратилась в 23-летнюю женщину с новой официальной датой рождения — 4 сентября 1989 года. Это постановление позволило Барнеттам юридически снять с себя ответственность за воспитание приёмной дочери.
«Она прятала ножи в диванах, говорила, что собирается убить членов семьи. Она стояла у дверей комнаты и говорила: "Я жду подходящего момента"», — вспоминала Кристин.
Самостоятельная жизнь в ЛафайеттеСразу после судебного решения Барнетты сняли для Натальи небольшую квартиру в неблагополучном районе Лафайетта. По документам она считалась взрослой, но фактически не могла самостоятельно справляться с бытовыми задачами: с трудом поднималась по лестнице, не доставала до кухонных поверхностей, питалась полуфабрикатами.
Вскоре Барнетты переехали в Канаду, перестали оплачивать жильё и коммунальные услуги. Оставшаяся без средств Наталья перебралась к соседям — супругам Манс, которые взяли её под опеку.
Подозрения правоохранителей и обвинения против БарнеттовК 2014 году делом заинтересовались правоохранительные органы. Следствие предположило, что Барнетты намеренно добились изменения возраста, чтобы избавиться от ребёнка с тяжёлым диагнозом. Однако юридически Наталья уже считалась взрослой, поэтому обвинить семью в оставлении ребёнка было невозможно. Вместо этого супругам вменяли только плохое обращение с человеком, который зависел от них, так как девушка из-за заболевания не могла жить самостоятельно.
Публичные заявления Натальи ГрейсНастоящий скандал разгорелся в 2019 году, когда Наталья появилась в телешоу «Доктор Фил». Вместе с семьёй Манс она заявила, что ей было всего 16 лет, а никак не 30. По её словам, обвинения в попытках отравления и агрессивном поведении — выдумка, а в 2010 году тесты показали, что ей было не более восьми лет. Девушка утверждала, что в тот момент была ещё ребёнком, и вся история с «взрослой женщиной под видом сироты» — миф, созданный Барнеттами.
Развод и новые обвинения внутри семьиК тому времени сами Барнетты уже развелись. Бывший муж Майкл и их сын Джейкоб стали утверждать, что Кристин плохо обращалась с приёмной дочерью: якобы запирала её в шкафу, выгоняла на улицу и даже била. При этом Майкл продолжал настаивать, что Наталья была взрослой и представляла угрозу их безопасности.
«СМИ говорят, что я жестоко обращалась с ребенком, но в этой истории нет ребенка», — заявляла она.
Судебный финал и открытые вопросыОсенью 2022 года суд присяжных признал Майкла Барнетта невиновным в плохом обращении с зависимым человеком. В начале 2023 года слушания по делу Кристин были отменены, а все обвинения сняты. Несмотря на десятки телесюжетов, интервью и документальный сериал, окончательной ясности в этой истории так и не появилось.
Сегодня вокруг Натальи Грейс по-прежнему остаётся множество вопросов. В 2023 году вышел сериал «Загадочная история Натальи Грейс», а в 2025 — «Хорошая американская семья».