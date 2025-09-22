Испражнялась на брата, сыпала яд в кофе и прятала ножи в диванах: украинка выдавала себя за шестилетнюю и держала в страхе всю семью

22 сентября 2025, 12:59

Наталья Грейс (фото: кадр из программы «Центральное телевидение»)

В 2010 году американская семья Майкла и Кристин Барнетт из Индианы удочерила девочку по имени Наталья Грейс, уроженку Украины. По данным соцзащиты ей было всего шесть лет. Однако очень скоро родители стали подозревать, что перед ними не ребёнок, а взрослая женщина с тяжёлым диагнозом и непредсказуемым поведением. Подробности этой запутанной истории расскажет «Радио 1».





Содержание Первые сомнения в возрасте Натальи

Первые тревожные сигналы: кто на самом деле Наталья Грейс?

Судебное решение, изменившее жизнь

Самостоятельная жизнь в Лафайетте Подозрения правоохранителей и обвинения против Барнеттов Публичные заявления Натальи Грейс Развод и новые обвинения внутри семьи Судебный финал и открытые вопросы

Первые сомнения в возрасте Натальи



Первые тревожные сигналы: кто на самом деле Наталья Грейс?



Наталья Грейс (фото: кадр из программы «Центральное телевидение»)



«Она специально садилась рядом с моим младшим 6-летним сыном, чтобы довести его. Она мочилась на него. Или испражнялась в машине, а потом брала свои экскременты и пыталась размазать их по Итану», — говорил Майкл Барнетт.

Судебное решение, изменившее жизнь



«Она прятала ножи в диванах, говорила, что собирается убить членов семьи. Она стояла у дверей комнаты и говорила: "Я жду подходящего момента"», — вспоминала Кристин.

Самостоятельная жизнь в Лафайетте

Наталья Грейс (фото: кадр из программы «Центральное телевидение»)



Подозрения правоохранителей и обвинения против Барнеттов

Публичные заявления Натальи Грейс

Развод и новые обвинения внутри семьи

«СМИ говорят, что я жестоко обращалась с ребенком, но в этой истории нет ребенка», — заявляла она.

Судебный финал и открытые вопросы