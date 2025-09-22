Бросался на местных жителей, протаранил несколько авто и курил в машине ДПС: пьяный мигрант устроил дебош в Балашихе

22 сентября 2025, 11:55

В Балашихе пьяный мигрант протаранил несколько авто и бросался на полицейских

Фото: iStock/Diy13

В подмосковной Балашихе пьяный мигрант, которого считали примерным семьянином, на автомобиле протаранил несколько чужих машин во дворе жилого дома, а затем начал бросаться на местных жителей и сотрудников полиции. Об этом сообщает Lenta.ru.