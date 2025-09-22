Бросался на местных жителей, протаранил несколько авто и курил в машине ДПС: пьяный мигрант устроил дебош в Балашихе
В подмосковной Балашихе пьяный мигрант, которого считали примерным семьянином, на автомобиле протаранил несколько чужих машин во дворе жилого дома, а затем начал бросаться на местных жителей и сотрудников полиции. Об этом сообщает Lenta.ru.
При задержании в отношении мужчины применили спецсредства. По информации источника, задержанный сел в машину ДПС и, находясь там, закурил прямо в салоне, выдыхая дым в лицо одному из сотрудников.
Полицейские долго пытались утихомирить дебошира, боясь усугубить его эмоциональное состояние. В итоге мужчину всё же заковали в наручники и доставили в отдел.
В результате столкновений пострадали несколько автомобилей. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
