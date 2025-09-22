ФСБ России пресекла деятельность подпольных оружейников в 37 регионах страны

22 сентября 2025, 11:58

ФСБ изъяла у подпольных оружейников 356 мин и 1,5 тыс. гранат в 37 субъектах РФ

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели оперативные мероприятия в 37 регионах России, в ходе которых у подпольных изготовителей оружия изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.