ФСБ России пресекла деятельность подпольных оружейников в 37 регионах страны
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели оперативные мероприятия в 37 регионах России, в ходе которых у подпольных изготовителей оружия изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.
По данным силовиков, правоохранители пресекли незаконную деятельность 43 человек из 32 регионов, закрыли 27 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и восстанавливали боевые свойства гражданских образцов. Из незаконного оборота изъяли более 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе девять пулемётов, 75 автоматов, десять пистолетов‑пулемётов, 71 пистолет или револьвер, 35 винтовок/карабинов/ружей и 17 гранатомётов.
Конфисковали 356 мин, семь артиллерийских снарядов, 1 503 гранаты, свыше 120 тыс. патронов и более 250 кг взрывчатых веществ. Операции проводились в Москве, Санкт‑Петербурге, Севастополе, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в Крыму, республиках Алтай и Северная Осетия и в ряде других регионов.
В ФСБ отметили, что работа по пресечению преступлений, связанных с оборотом оружия, продолжается.
Читайте также: