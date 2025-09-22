Пенсионерка порезала восьмилетнего ребёнка на юге Москвы
Пенсионерка порезала маленького ребёнка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Братеево на юге столицы. В настоящее время пострадавший восьмилетний ребёнок находится у соседей.
На место происшествия уже выехала скорая помощь.
Иные подробности произошедшего пока не раскрываются.
Компетентным органам предстоит выяснить мотивы преступления 70-летней женщины.
Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае отец убил трёхлетнюю дочь, страдающую ДЦП, и сбросил её тело в реку. Позднее стал известен мотив его преступления. Суд уже назначил наказание мужчине.
