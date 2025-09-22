Достижения.рф

Пенсионерка порезала восьмилетнего ребёнка на юге Москвы

Фото: iStock/zoka74

Пенсионерка порезала маленького ребёнка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».



Отмечается, что инцидент произошёл в районе Братеево на юге столицы. В настоящее время пострадавший восьмилетний ребёнок находится у соседей.

На место происшествия уже выехала скорая помощь.

Иные подробности произошедшего пока не раскрываются.

Компетентным органам предстоит выяснить мотивы преступления 70-летней женщины.

Анастасия Чинкова

