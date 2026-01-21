«Нет слов»: пропавшую школьницу искала вся Инта, а её тело лежало в соседней заброшенной квартире. Подробности жестокого убийства
В небольшом северном городе Инта Республики Коми произошла история, которая потрясла даже тех, кто привык к суровой реальности. Обычный январский день обернулся кошмаром для семьи и всего города – в заброшенной квартире обнаружили тело 14-летней девочки. Подробности – в материале «Радио 1».
Исчезла по дороге в школу
Утром 19 января 14-летняя школьница Юлии Родиной, ученица местной гимназии, как обычно вышла из дома и направилась в школу. Однако домой она так и не вернулась. Уже к середине дня встревоженные родители забили тревогу, поняв, что с дочерью что-то случилось.
Никаких зацепок не было: девочка просто закрыла за собой дверь и исчезла. Намёков на то, что она могла куда-то убежать, не находили. На ней, как сообщалось в ориентировках, были чёрные куртка, шапка и ботинки, рост — около 167 сантиметров.
К поискам подключилась вся Инта
К поискам в считанные часы подключились полиция, волонтёры, сотрудники МЧС и местные жители. Инта буквально встала на уши: прочёсывали дворы, подвалы, чердаки, заброшенные строения, лесополосы вокруг города, проверяли все возможные маршруты от дома до школы и обратно.
В социальных сетях и местных пабликах распространялись ориентировки с фотографией улыбающейся девочки и номером телефона координатора поисков. Как сообщает «КП-Коми», людей было так много, что казалось — пропавшую ищут одновременно во всех районах города.
Чтобы максимально ускорить расследование дела, Следственный комитет по Республике Коми практически сразу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Тогда это воспринималось как формальность, и большинство участников поисков до последнего верили, что девочка жива.
Тело нашли в собственном доме
Однако чуда не произошло. В ночь на 21 января следователи официально сообщили: найдено тело с явными признаками насильственной смерти. Его обнаружили в одной из давно заброшенных, нежилых квартир того же самого подъезда, где жила девочка со своей семьёй.
Факт, от которого становится страшно: всё то время, пока сотни людей искали школьницу по всему городу и за его пределами, её тело находилось буквально в нескольких метрах от родной квартиры.
Сосед, конфликты и имя убийцы
Предварительно сообщалось, что убийцей оказался сосед семьи — мужчина 1988 года рождения, также проживавший в этом подъезде. По данным следствия, между ним и семьёй девочки давно существовал серьёзный затяжной конфликт, причины которого не уточнялись.
Позже стала известна и личность подозреваемого. Им оказался 37-летний Алексей Левковский. Мужчина недавно переехал в дом, где жила семья школьницы. У него неоднократно возникали конфликты с соседями из-за громкой музыки и шумного поведения. Жильцы жаловались на него, писали заявление в полицию, после чего на Левковского составили административный протокол.
Сообщается, что он поссорился и с семьёй 14-летней Юлии Родиной, в результате чего убил ребёнка. Следователи довольно быстро вышли на него, отрабатывая всех жильцов дома и анализируя оперативную информацию. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Нет слов»: страх и боль в соцсетях
Инта до сих пор не может прийти в себя. В социальных сетях люди пишут:
«Искали по всей Инте, а она лежала в нашем же доме. Сердце разрывается…», «Нет слов. Только слёзы и боль за родителей. Держитесь, родные…».
Многие жители признаются, что теперь боятся отпускать детей одних даже в школу. Несмотря на то, что подозреваемого задержали, чувство тревоги и ужаса в городе остаётся.