«Какое горе!»: житель Сургута убил мать троих детей и окровавленный сел рядом дожидаться полицию. Подробности страшной трагедии
Обычная семейная ссора закончилась мгновенной смертью и сломанными судьбами. Трагедия разыгралась в одном из жилых домов Сургута и потрясла не только соседей, но и тысячи человек в соцсетях. Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Ссора, которая вышла из-под контроля
19 января 2026 года в одном из жилых районов Сургута разыгралась тяжёлая семейная драма, завершившаяся трагедией. Мужчина 1993 года рождения, уже давно состоявший в официальном браке, в очередной раз пришёл домой к бывшей супруге, с которой у него сохранялись напряжённые отношения.
Вспыхнувшая между ними ссора быстро вышла из-под контроля. Эмоции нарастали, а конфликт обострялся, и в какой-то момент ситуация стала необратимой.
Скончалась практически мгновенно
Как сообщает «КП-Югра», в самый разгар конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанёс несколько ранений бывшей жене. Ранения оказались крайне тяжёлыми, в результате чего женщина скончалась практически мгновенно, не успев получить медицинскую помощь.
Соседи, услышавшие крики и шум борьбы, незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело погибшей и окровавленного мужчину рядом с ней, который не предпринимал попыток скрыться.
Уголовное дело и следствие
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого задержали в тот же день.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и допрашивают свидетелей и возможных очевидцев случившегося – соседей и родственников. Одновременно с этим изучается история взаимоотношений бывших супругов, их предыдущие напряжённые эпизоды.
Мотивы преступления и осиротевшие дети
Следственные органы пока не озвучили официально мотивы преступления. Однако, по предварительным сведениям, мужчина так и не смог смириться с тем, что его семья распалась, несмотря на то, что он женился во второй раз.
У погибшей женщины остались трое несовершеннолетних детей. Произошедшее вызвало шок у всех, кто узнал об этой трагедии. В соцсетях появились сотни комментариев:
«Какое горе! Бедные дети, остались без мамы!», «Что за муж, который лишил детей матери, просто нет слов», – пишут пользователи.
Родственники и близкие погибшей уже организовали сбор средств для помощи её детям и организации похорон.