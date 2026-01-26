«Похитил сыновей и не пускал меня к ним»: как неудачно отправленное видео обернулось трагедией для жителя Уфы? Подробности
Жизнь жительницы Уфы Марии М. за считанные месяцы превратилась в череду шокирующих событий: арест гражданского мужа, потеря детей и обвинения, в которые она до сих пор не верит. Женщина уверена, что стала жертвой продуманной мести со стороны бывшего супруга, а началось всё с конфликта из-за собак. Подробности – в материале «Радио 1».
С чего всё началось?
Еще семь лет назад Мария развелась с мужем, отцом Даниила и Максима (имена детей изменены). По словам женщины, после расставания он так и не смог построить новую жизнь и продолжал внимательно следить за её судьбой.
«Когда я начала встречаться с Маратом, он продолжал это делать. Приезжал во двор, следил, во сколько я приехала. Эта история продолжалась довольно долго, но в легкой форме, если так можно сказать. Марат с первых же дней наших отношений хотел познакомиться с отцом детей, но бывший муж категорически отказался», — вспоминает Мария.
Несмотря на напряженные отношения между взрослыми, общаться с детьми экс-супругу никто не запрещал. Однако, по словам Марии, он регулярно появлялся рядом с домом и интересовался её личной жизнью.
Три собаки и новая квартира в центре Уфы
В 2023 году Мария и Марат, которые к тому моменту уже четыре года жили вместе, решили исполнить мечту старшего сына и подарить ему собаку. Так в семье появился американский булли по кличке Вегас. Подарок сделали в день рождения младшего сына, и тот сразу загадал желание — «тоже такую хочу». Вскоре в доме появилась вторая собака, а затем и третий щенок той же породы.
Позже семья переехала в просторную квартиру в центре Уфы. Мария рассчитывала, что места хватит всем: у каждого сына будет своя комната, а троим крупным и мускулистым собакам — достаточно пространства.
В начале 2024 года старший сын при поддержке Марата завел видеоблог, где показывал повседневную жизнь семьи с тремя булли. На кадрах видно, как собаки обнимают, зализывают и постоянно находятся рядом с детьми и взрослыми.
«После этого у папы пошла ревность. Дети периодически просили отца отвести их на секцию, например, на тхэквондо. А тот как будто отмалчивался постоянно. Как-то раз в гостях он моей подружке признался, что ему обидно, что сыновьям он больше не нужен. Но ведь я не запрещала ему с ними видеться и общаться, — рассказывает Мария.
Видео от соседа и жалобы на «опасных» псов
После переезда в новый дом у Марии начался конфликт с соседом. Мужчина, по её словам, настроил против неё весь подъезд и начал активно жаловаться на собак, утверждая, что они опасны.
Сначала поводом становились прогулки без намордников, затем — «слишком длинный поводок». В надзорные органы регулярно отправлялись заявления.
«Как-то раз во время тренировки на площадке сын Даниил упал на землю, а собака напрыгнула на него и то ли задела зубами, то ли еще что, и порвала ему губу. Надо понимать, что это произошло из-за нервозности собаки, неправильных действий самого мальчика и недосмотра Марата, который там был. Рана была не сильная, потому что собака не вцепилась ему в губу. Представляете, что было бы, если такая гора мускул специально укусила его?» — рассказывает женщина.
Этот момент попал на камеры наружного наблюдения. Запись оказалась у соседа, который переслал её отцу мальчиков и вновь начал утверждать, что собаки представляют угрозу даже для собственных хозяев.
«После этого мы стали заниматься с ними только в присутствии кинологов. Но этой записи оказалось достаточно, чтобы бывший муж зацепился за нее», — говорит Мария.
Похищение детей отцом
В мае прошлого года бывший супруг забрал мальчиков на отдых и обратно их уже не вернул. Свой поступок он объяснил тем, что детям якобы опасно находиться в квартире с собаками. Параллельно он написал заявление на Марата, утверждая, что тот якобы избивает детей.
«Приходили сотрудники Следственного комитета к нам, проверяли все, с детьми тоже говорили. Факт не подтвердился, естественно. Бывший муж, можно сказать, просто похитил сыновей и не пускал меня к ним. Куда я только не обращалась, как только не пыталась с ними встретиться, все бесполезно», — вспоминает мать.
Осенью 2024 года отец забрал документы сыновей из гимназии, чтобы перевести их в другую школу.
Серьёзное обвинение и уголовное дело
В сентябре бывший супруг написал заявление на Марата, обвинив его в педофилии. Основанием стала видеозапись, которую, по словам Марии, можно трактовать неоднозначно.
Женщина рассказала, что однажды старший сын задал ей вопрос, «загорится ли лампочка, если её, скажем так, совместить с задним проходом». Предположительно, ребенок увидел соответствующий ролик в интернете. Четкого ответа он не получил и позже решил проверить это самостоятельно. В этот момент его заметил Марат, снял происходящее на видео и отправил отцу мальчика.
По словам Марии, сообщение сопровождалось фразой о том, что «лучше бы сына попытался воспитывать, чем делить его с матерью». С этим роликом бывший муж обратился к следователям.
Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, Марата отправили в СИЗО.
«Никаких ходатайств нашего адвоката следователь не рассматривал даже, в свиданиях с Маратом мне отказывали все время. Я и с сыновьями не могу даже поговорить», — со слезами говорит Мария.
Результаты экспертизы
Женщина утверждает, что по видеозаписи провели экспертизу, которая, по её словам, подтверждает невиновность Марата.
«Там черным по белому написано — нет никаких действий сексуального характера», — сказала уфимка журналистам.
Однако во время следствия ребенок заявил, что к эксперименту его якобы побудил отчим. В итоге суд приговорил Марата к 13 годам колонии строгого режима. Родные мужчины отрицают все обвинения и готовят апелляцию, продолжая настаивать на его невиновности.