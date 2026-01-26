«Похитил сыновей и не пускал меня к ним»: как неудачно отправленное видео обернулось трагедией для жителя Уфы? Подробности

26 января 2026, 17:49

Фото: iStock/Rawf8

Жизнь жительницы Уфы Марии М. за считанные месяцы превратилась в череду шокирующих событий: арест гражданского мужа, потеря детей и обвинения, в которые она до сих пор не верит. Женщина уверена, что стала жертвой продуманной мести со стороны бывшего супруга, а началось всё с конфликта из-за собак. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание С чего всё началось? Три собаки и новая квартира в центре Уфы Видео от соседа и жалобы на «опасных» псов Похищение детей отцом Серьёзное обвинение и уголовное дело Результаты экспертизы

С чего всё началось?

«Когда я начала встречаться с Маратом, он продолжал это делать. Приезжал во двор, следил, во сколько я приехала. Эта история продолжалась довольно долго, но в легкой форме, если так можно сказать. Марат с первых же дней наших отношений хотел познакомиться с отцом детей, но бывший муж категорически отказался», — вспоминает Мария.

Фото: iStock/innovatedcaptures

Три собаки и новая квартира в центре Уфы

«После этого у папы пошла ревность. Дети периодически просили отца отвести их на секцию, например, на тхэквондо. А тот как будто отмалчивался постоянно. Как-то раз в гостях он моей подружке признался, что ему обидно, что сыновьям он больше не нужен. Но ведь я не запрещала ему с ними видеться и общаться, — рассказывает Мария.

Видео от соседа и жалобы на «опасных» псов

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

«Как-то раз во время тренировки на площадке сын Даниил упал на землю, а собака напрыгнула на него и то ли задела зубами, то ли еще что, и порвала ему губу. Надо понимать, что это произошло из-за нервозности собаки, неправильных действий самого мальчика и недосмотра Марата, который там был. Рана была не сильная, потому что собака не вцепилась ему в губу. Представляете, что было бы, если такая гора мускул специально укусила его?» — рассказывает женщина.

«После этого мы стали заниматься с ними только в присутствии кинологов. Но этой записи оказалось достаточно, чтобы бывший муж зацепился за нее», — говорит Мария.

Похищение детей отцом

«Приходили сотрудники Следственного комитета к нам, проверяли все, с детьми тоже говорили. Факт не подтвердился, естественно. Бывший муж, можно сказать, просто похитил сыновей и не пускал меня к ним. Куда я только не обращалась, как только не пыталась с ними встретиться, все бесполезно», — вспоминает мать.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Серьёзное обвинение и уголовное дело

«Никаких ходатайств нашего адвоката следователь не рассматривал даже, в свиданиях с Маратом мне отказывали все время. Я и с сыновьями не могу даже поговорить», — со слезами говорит Мария.

Фото: iStock/AMilkin

Результаты экспертизы

«Там черным по белому написано — нет никаких действий сексуального характера», — сказала уфимка журналистам.