Изнасиловал и задушил: в Старом Осколе полицейский убил двух молодых девушек. Почему матери уже 11 лет не могут похоронить дочерей?
В декабре 2014 года в Старом Осколе семья Кузьминых готовилась к празднованию Нового года. За несколько месяцев до этого Алена Кузьмина вместе с дочерью Екатериной и мужем была вынуждена переехать в Белгородскую область из Луганска, спасаясь от боевых действий. Женщина надеялась начать новую жизнь и обеспечить единственной дочери спокойное будущее. Екатерина росла красивой и заметной девушкой. Она привлекала внимание окружающих, а вокруг нее всегда было много друзей и знакомых. Однако ночь 26 декабря 2014 года стала последней, когда мать видела дочь. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Последний разговор по телефонуПо словам Алены Кузьминой, поздним вечером Екатерина общалась с друзьями по видеосвязи. Около половины первого ночи девушка накинула легкую куртку, улыбнулась и вышла на лестничную площадку — ненадолго поговорить по телефону.
Мать легла спать, не придав этому значения. Но когда она проснулась около пяти часов утра, дочери дома еще не было. Все вещи, документы и личные принадлежности Екатерины остались в квартире.
Алена попыталась дозвониться дочери. Звонок прошел, трубку кто-то поднял, но в ответ была лишь тишина. Спустя несколько секунд телефон отключился. После этого Екатерина больше никогда не выходил на связь. Женщина сразу поняла: с дочерью произошло что-то серьезное.
Полиция не сразу восприняла исчезновение всерьезАлена Кузьмина обратилась в полицию и к волонтерам. Она расклеивала объявления с фотографией дочери, опрашивала знакомых, пыталась самостоятельно искать хоть какие-то следы.
Однако в первые дни расследования сотрудники правоохранительных органов не проявили особого внимания к делу. Матери говорили, что девушка могла просто уехать к друзьям или отправиться праздновать Новый год. По словам женщины, ей намекали, что Екатерина могла «загулять».
«Мне говорили, что она, наверное, где-то гуляет, празднует Новый год. Допустим, одну ночь гуляет, два-три дня, но не больше. Тем более все документы и вещи остались дома. Да и без макияжа она на улицу обычно не выходила», — вспоминала Алена Кузьмина.Несмотря на это, мать была уверена: дочь не могла уйти самостоятельно.
Собственное расследование материНе получив быстрых результатов от следствия, женщина начала самостоятельно изучать обстоятельства исчезновения. Она проверила переписку Екатерины в социальных сетях и выяснила, что в ту ночь девушка общалась с несколькими людьми.
Среди них был ее молодой человек из соседнего города, а также знакомый — Михаил Саплинов. Он являлся сыном офицера МВД и на тот момент сам служил в полиции. Именно Саплинов после полуночи предложил Екатерине приехать к нему в гости.
Кроме того, именно с ним девушка говорила по телефону незадолго до исчезновения. Их разговор длился 43 секунды. Позже Саплинов заявил, что Екатерина к нему якобы не приезжала.
Проверка близких и первые подозренияСледователи проверили несколько версий исчезновения девушки. В первую очередь под подозрение попали самые близкие люди — мать, отчим и молодой человек Екатерины. Однако их причастность к исчезновению быстро исключили.
Проверяли и Михаила Саплинова, но на тот момент доказательств его причастности обнаружить не удалось. Тем не менее после проверки его уволили из органов внутренних дел. Расследование фактически зашло в тупик.
Исчезновение второй девушкиСпустя два года в Старом Осколе произошла еще одна страшная история. В 2016 году пропала 25-летняя официантка Наталья Малахова. Девушка жила вместе с братом отдельно от родителей и никогда раньше не исчезала без предупреждения.
Последним человеком, который видел ее перед исчезновением, вновь оказался Михаил Саплинов. На этот раз он подтвердил, что встречался с девушкой. Однако заявил, что позже вызвал ей такси и после этого ничего о ее судьбе не знает.
Позже выяснилось, что отчим Натальи был знаком с отчимом Екатерины Кузьминой. Кроме того, обе девушки исчезли в одном районе города. По словам матери Екатерины, известие об этом стало для нее настоящим потрясением.
«И когда я узнала, что и Наташа исчезла после встречи с Саплиновым, я замерла от шока», — рассказывала она.
Что произошло в ночь исчезновения Натальи МалаховойСледователям постепенно удалось восстановить события вечера 16 ноября 2016 года. Наталья приехала к Михаилу Саплинову по приглашению их общего знакомого. Компания выпивала у него дома. Через несколько часов приятель покинул квартиру.
По одной из версий, когда мужчина вернулся и снова зашел к Саплинову, тот сообщил ему, что Наталья якобы вышла из ванной, поскользнулась, ударилась и умерла. После этого Саплинов попросил знакомого помочь избавиться от тела. По словам мужчины, он предложил передать тело через окно первого этажа, чтобы погрузить его в автомобиль.
Однако доказать эту версию следствию не удалось, и обвинения с приятеля были сняты. Сам Саплинов продолжал настаивать на своей версии: он утверждал, что вызвал Наталье такси. Но водитель такси подтвердил, что девушка из дома так и не вышла. Прождав некоторое время, он уехал выполнять следующий заказ.
Видео преступления стало ключевой уликой25-летний бывший сотрудник полиции был задержан. Следователи тщательно изучили содержимое его телефона. В устройстве обнаружили удаленное ранее видео — запись изнасилования Натальи. Эта находка стала важнейшей уликой.
После обнаружения записи Саплинов дал признательные показания. По его словам, девушка уснула после употребления алкоголя. Пока она спала, он изнасиловал ее и снял происходящее на камеру.
Позже он попытался разбудить Наталью и поцеловал ее в шею. Проснувшись, девушка начала сопротивляться и кричать. Тогда, как утверждал сам обвиняемый, он испугался и задушил ее. По его словам, запись должна была стать способом заставить девушку молчать, если она расскажет о произошедшем.
Признание в убийстве Екатерины КузьминойВ ходе следствия выяснилось, что исчезновение Екатерины Кузьминой могло произойти при похожих обстоятельствах. Саплинов рассказал, что также пытался склонить девушку к интимной близости. По его словам, Екатерина ударила его в пах, пытаясь защититься. Мужчина заявил, что отказ девушки привел его в ярость и он потерял контроль над собой.
Во время следственного эксперимента Саплинов говорил, что плохо помнит детали произошедшего.
Отказ от признания на судеВо время судебного разбирательства обвиняемый неожиданно отказался от своих признательных показаний. Он заявил, что признание дал под давлением. Адвокаты также пытались доказать, что изнасилования не было. По их версии, интимная связь между Саплиновым и Натальей якобы произошла по взаимному согласию.
Одним из аргументов защиты стало то, что тела обеих девушек так и не были обнаружены.
Несмотря на позицию защиты, присяжные признали Михаила Саплинова виновным. В феврале 2018 года Белгородский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Также суд обязал его выплатить матерям погибших девушек компенсацию в размере четырех миллионов рублей — по два миллиона каждой семье.
Где отбывает наказание Михаил СаплиновПосле вынесения приговора осужденный сначала находился в колонии «Полярная сова», где провел около трех лет. Позже его перевели в исправительную колонию «Черный дельфин».
По информации родственников погибших, за прошедшие годы семьи получили лишь незначительную часть назначенной компенсации. Осужденный работает в швейном цехе колонии, и вероятность того, что он сможет полностью выплатить сумму, крайне мала.
Родные продолжают искать тела погибшихСамой болезненной частью этой истории остается то, что тела Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой до сих пор не найдены. На протяжении многих лет их родственники вместе с волонтерами обследуют леса и поля вокруг Старого Оскола. Поиски проводятся с использованием специальной техники.
Однако никаких результатов эти работы пока не дали. Фактически поисковая деятельность сейчас практически остановлена.
В 2023 году в деле появились новые обстоятельства. Михаил Саплинов во время одного из допросов заявил, что рассказал своему отцу, Юрию Саплинову, где находятся тела погибших девушек. В то время отец осужденного работал егерем в лесу.
После этого родственники жертв предположили, что именно он мог перепрятать останки. Мать Екатерины Кузьминой подала заявление в полицию с просьбой проверить эту версию.
По ее словам, она настаивала, чтобы допрос проводился не в Старом Осколе. Несмотря на эти заявления, во время основного расследования отец осужденного к уголовному делу не привлекался.
Многолетние поиски без результатаПо словам Алены Кузьминой, родственники погибших девушек много лет продолжают самостоятельно искать их останки.
«Годами мы с семьей второй погибшей девушки роем землю вокруг Старого Оскола, хотим найти дочерей, придать их тела земле, как положено, ежегодно организовываем поиски с использованием спецтехники, но результата — ноль. Останки так и не найдены. Сейчас поисковая работа фактически остановлена», — говорит она.По словам женщины, показания осужденного о предполагаемом месте захоронения были проверены, но они оказались ложными.
«Где наши девочки, мы так и не знаем. Это страшно — пережить своего ребенка. Но еще страшнее знать, что он умер и лежит неизвестно где, без оплакивания, молитв и цветов на могилке. Без места и адреса. Такого не должно быть ни с кем и никогда», — сказала мать Екатерины.
Вознаграждение за информациюЗа сведения, которые помогут найти останки Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой, их родственники объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
Летом 2025 года Алена Кузьмина отправилась в поездку по различным городам России — Туле, Пензе, Тамбову, Воронежу, Уфе, Тулуну, Иркутску, Соль-Илецку и другим. В каждом городе она фотографировалась с плакатом, на котором была надпись: «Они не найдены».
Женитьба осужденного в колонииМать Екатерины также рассказала, что Михаил Саплинов успел жениться, находясь в колонии. По ее словам, его избранница проживает в Иркутской области. До преступления они не были знакомы.
«Пока моя Катя остается неупокоенной, Саплинов сидит в колонии, не в "одиночке", а с тремя сокамерниками, шьет одежду и даже успел жениться, как мне сказали! Женщина узнала о нем из СМИ, вела его группу поддержки в соцсетях и создала петицию об отмене приговора», — рассказала Алена.Позже они официально зарегистрировали брак в колонии «Черный дельфин». Близкие осужденного и его сторонники продолжают утверждать, что он невиновен.
В тексте петиции говорится, что человек, который действительно совершил убийство, способен подробно рассказать о преступлении и показать место, где спрятано тело.
«Если человек добровольно признается в убийствах, то он всегда рассказывает, где убил, как убил и куда спрятал тело! Но Михаил не знает, где тела девушек, если они были убиты. Как он может их показать, если не убивал?», — говорится в обращении.
Мечта матери — найти и похоронить дочьСегодня Алена Кузьмина продолжает жить в Старом Осколе. Ее главная мечта — найти останки дочери, перевезти их в родную деревню и провести похороны.
Женщина говорит, что только после этого сможет покинуть город, где произошла трагедия.