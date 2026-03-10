Изнасиловал и задушил: в Старом Осколе полицейский убил двух молодых девушек. Почему матери уже 11 лет не могут похоронить дочерей?

10 марта 2026, 15:49

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В декабре 2014 года в Старом Осколе семья Кузьминых готовилась к празднованию Нового года. За несколько месяцев до этого Алена Кузьмина вместе с дочерью Екатериной и мужем была вынуждена переехать в Белгородскую область из Луганска, спасаясь от боевых действий. Женщина надеялась начать новую жизнь и обеспечить единственной дочери спокойное будущее. Екатерина росла красивой и заметной девушкой. Она привлекала внимание окружающих, а вокруг нее всегда было много друзей и знакомых. Однако ночь 26 декабря 2014 года стала последней, когда мать видела дочь. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание Последний разговор по телефону Полиция не сразу восприняла исчезновение всерьез Собственное расследование матери Проверка близких и первые подозрения Исчезновение второй девушки Что произошло в ночь исчезновения Натальи Малаховой Видео преступления стало ключевой уликой Признание в убийстве Екатерины Кузьминой Отказ от признания на суде Где отбывает наказание Михаил Саплинов Родные продолжают искать тела погибших Многолетние поиски без результата Вознаграждение за информацию Женитьба осужденного в колонии Мечта матери — найти и похоронить дочь

Последний разговор по телефону

Полиция не сразу восприняла исчезновение всерьез

Фото: istockphoto / DedMityay

«Мне говорили, что она, наверное, где-то гуляет, празднует Новый год. Допустим, одну ночь гуляет, два-три дня, но не больше. Тем более все документы и вещи остались дома. Да и без макияжа она на улицу обычно не выходила», — вспоминала Алена Кузьмина.

Собственное расследование матери

Проверка близких и первые подозрения

Исчезновение второй девушки

Фото: istockphoto / aradaphotography

«И когда я узнала, что и Наташа исчезла после встречи с Саплиновым, я замерла от шока», — рассказывала она.

Что произошло в ночь исчезновения Натальи Малаховой

Видео преступления стало ключевой уликой

Признание в убийстве Екатерины Кузьминой

Фото: istockphoto / cyano66

Отказ от признания на суде

Где отбывает наказание Михаил Саплинов

Родные продолжают искать тела погибших

Фото: istockphoto / welcomia

Многолетние поиски без результата

«Годами мы с семьей второй погибшей девушки роем землю вокруг Старого Оскола, хотим найти дочерей, придать их тела земле, как положено, ежегодно организовываем поиски с использованием спецтехники, но результата — ноль. Останки так и не найдены. Сейчас поисковая работа фактически остановлена», — говорит она.

«Где наши девочки, мы так и не знаем. Это страшно — пережить своего ребенка. Но еще страшнее знать, что он умер и лежит неизвестно где, без оплакивания, молитв и цветов на могилке. Без места и адреса. Такого не должно быть ни с кем и никогда», — сказала мать Екатерины.

Вознаграждение за информацию

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Женитьба осужденного в колонии

«Пока моя Катя остается неупокоенной, Саплинов сидит в колонии, не в "одиночке", а с тремя сокамерниками, шьет одежду и даже успел жениться, как мне сказали! Женщина узнала о нем из СМИ, вела его группу поддержки в соцсетях и создала петицию об отмене приговора», — рассказала Алена.

«Если человек добровольно признается в убийствах, то он всегда рассказывает, где убил, как убил и куда спрятал тело! Но Михаил не знает, где тела девушек, если они были убиты. Как он может их показать, если не убивал?», — говорится в обращении.

Мечта матери — найти и похоронить дочь