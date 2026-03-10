Тело молодой девушки найдено в реке рядом со школой на юго-востоке Петербурга
В Уткиной Заводи обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки недалеко от местной школы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
На ней находились куртка, штаны и обувь. Следственный комитет устанавливает личность погибшей и обстоятельства её смерти. На месте происшествия работают специалисты.
Предполагают, что тело вмёрзло в лёд, и его нашли только с наступлением потепления. Рядом расположен мост, что вызывает версию о падении девушки в воду с него. Следователи продолжают собирать информацию для выяснения всех деталей трагедии.
