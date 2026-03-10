Тело молодой девушки найдено в реке рядом со школой на юго-востоке Петербурга

10 марта 2026, 15:22

В Уткиной Заводи обнаружили тело девушки, всплывшее из реки недалеко от школы

Фото: iStock/photo_Pawel

В Уткиной Заводи обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки недалеко от местной школы. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Мойке».