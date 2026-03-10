На Урале двухлетняя девочка чудом выжила после нападения разъяренной коровы

10 марта 2026, 15:47

В Свердловской области корова напала на двухлетнюю девочку около детского сада

Фото: Istock/Liene Helmig

В Свердловской области владельцы коровы выплатят компенсацию семье двухлетней девочки, которую травмировало животное. Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошёл в Артинском районе.