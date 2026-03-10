На Урале двухлетняя девочка чудом выжила после нападения разъяренной коровы
В Свердловской области владельцы коровы выплатят компенсацию семье двухлетней девочки, которую травмировало животное. Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошёл в Артинском районе.
Ребёнок шёл с мамой в детский сад. По пути девочка остановилась посмотреть на домашний скот, который находился на свободном выпасе. Корова внезапно бросилась на малышку и нанесла удар головой в живот. От удара девочка подлетела на полтора метра и упала на асфальт головой.
Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и живота. После происшествия у ребёнка появился страх перед животными и нарушился сон.
Прокуратура через суд взыскала с владельцев коровы 60 тысяч рублей компенсации для пострадавшей девочки, указав на нарушение правил содержания скота. Деньги хозяева выплатили лишь после подключения судебных приставов.
