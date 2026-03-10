Пожарный два года шантажировал и насиловал девочку

10 марта 2026, 14:11

В Британии осудили пожарного за многолетнее насилие над 13-летней девочкой

Фото: Istock/Zolnierek

В Британии суд приговорил бывшего пожарного Скотта Кэмерона к 13 годам тюрьмы за преступления против двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет The Scottish Sun.