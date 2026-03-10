Пожарный два года шантажировал и насиловал девочку
В Британии суд приговорил бывшего пожарного Скотта Кэмерона к 13 годам тюрьмы за преступления против двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет The Scottish Sun.
Одну из жертв 41-летний мужчина заметил на школьной презентации пожарной службы. Он нашёл номер 13-летней девочки и начал присылать ей сообщения, требуя фото в бикини, а затем и обнажённые снимки, угрожая публикацией. Позже Кэмерон вступил с ребёнком в интимную связь и насиловал девочку в её доме, пока мать отсутствовала.
Такие отношения продолжались два года. Отмечается, что суд установил вину экс-пожарного в аналогичном преступлении против другой девочки в начале 2000-х. Кэмерон не проявил раскаяния, присяжные признали его виновным по 11 пунктам. После освобождения он пожизненно останется в реестре сексуальных преступников.
