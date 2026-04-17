17 апреля 2026, 03:03

Уроженка Липецкой области Юлия Чепрасова в интервью психиатру Василию Шурову подробно рассказала о том, как в возрасте пяти лет ее систематически насиловал взрослый сосед. Пережитое сильно отразилось на ее здоровье и дальнейшей жизни. Подробнее о трагических событиях и о том, как девушка живет сегодня — в материале «Радио 1».





Детство и знакомство с соседом

«Он говорит: "пойдем, я тебе конфет дам". Я по своему дедушке судила всех дедушек, ничего не подозревала. И я пошла. А он закрыл дверь. Я помню, кинулась к двери, но замок был странный. Как сейфный какой-то. То есть даже взрослый-то не сможет его открыть. И он со мной это сделал», — вспоминает Юлия.

«Чувствую, дверь открывается, он с работы пришел. Я замерла. Ну и улыбаюсь, не показываю вида. А у меня сердце просто в пятки ушло. И он такой проходит и говорит: "Юль, пойдем, я тебе конфет дам". Я говорю: "Нет, я не хочу конфет". Он начинает меня за руки тащить. У меня какой-то смех истерический. Я цепляюсь за все, а он за ноги начинает тащить», — делится она.

«Я со школы пришла. А этот педофил на втором этаже играл на гармони, их развлекал. Подхожу, говорю: "Бабушка, дай мне ключ". А он мне говорит: "Юля, иди конфет дам". Я говорю: "Мне не нужны ваши конфеты". С таким злом прямо сказать смогла. Тут соседка говорит: "Ну, ты не хочешь, принеси нам закусить". Ей я не смогла отказать. И всю жизнь потом я уже не ходила к ним», — делится Юлия.

Последствия изнасилований

«У меня начались сильные боли там, какие-то адские, нечеловеческие. Как будто нож вставили и постоянно там режут, и режут, и режут. Ни днем, ни ночью, вообще покоя не было. Обезболивающие не помогали. В школу я ходила еле-еле, хотя отучилась хорошо. Конечно, меня учителя ругали, но я не могла им объяснить, почему. И для меня самое лучшее было просто прийти домой, свернуться калачиком и лечь, все, мне больше ничего не надо было», — вспоминает она.

Ограничение общения и давление

«Тот друг у меня потом спросил: "Юля, почему ты перестала к нам ходить?" Я говорю: "А почему ты не приходил ко мне на день рождения? Сколько раз тебя приглашала, ты не приходил". Он говорит, что дедушка ему говорил, что вся наша семья сумасшедшая и я ненормальная. Он боялся, видимо, может, я расскажу, и все узнают там. И он запрещал им ко мне ходить домой», — рассказывает Юлия.

Смерть сына под дверью

«Я не могу утверждать, но, возможно, он насиловал своего сына*. Потому что тот сын изнасиловал мальчика*, заставил этого мальчика съесть кал. Мальчик умер, и сын сел в тюрьму. Потом он вышел из тюрьмы, попросился домой к своим родителям, а они его не пустили, и он умер у них под дверью», — делится она.

Реакция Юлии на страх и помощь