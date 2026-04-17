Изнасиловал и заставил есть кал: жуткая история россиянки Юлии Чепрасовой. Что ей пришлось пережить в детстве и как она живет сейчас?
Уроженка Липецкой области Юлия Чепрасова в интервью психиатру Василию Шурову подробно рассказала о том, как в возрасте пяти лет ее систематически насиловал взрослый сосед. Пережитое сильно отразилось на ее здоровье и дальнейшей жизни. Подробнее о трагических событиях и о том, как девушка живет сегодня — в материале «Радио 1».
Детство и знакомство с соседомМама родила Юлию примерно в 17–18 лет. Отцом девочки стал местный алкоголик, который ушёл из семьи, когда дочери исполнился год. После этого Юлия вместе с матерью продолжила жить в деревенской квартире с бабушкой и дедушкой.
По соседству жили двое детей — брат и сестра, с которыми девочка дружила и регулярно общалась. Дети часто ходили друг к другу в гости. В один из дней ребята пригласили Юлию к себе и познакомили её со своим дедушкой — 55-летним охранником при МВД.
«Он говорит: "пойдем, я тебе конфет дам". Я по своему дедушке судила всех дедушек, ничего не подозревала. И я пошла. А он закрыл дверь. Я помню, кинулась к двери, но замок был странный. Как сейфный какой-то. То есть даже взрослый-то не сможет его открыть. И он со мной это сделал», — вспоминает Юлия.После этого, по словам девушки, подобные эпизоды повторялись неоднократно. Она старалась избегать мужчину: если приходила домой к друзьям, то уточняла дома ли их дедушка. Однако полностью скрыться от педофила все-таки не удалось.
«Чувствую, дверь открывается, он с работы пришел. Я замерла. Ну и улыбаюсь, не показываю вида. А у меня сердце просто в пятки ушло. И он такой проходит и говорит: "Юль, пойдем, я тебе конфет дам". Я говорю: "Нет, я не хочу конфет". Он начинает меня за руки тащить. У меня какой-то смех истерический. Я цепляюсь за все, а он за ноги начинает тащить», — делится она.Последний случай произошел, когда Юлия уже училась в школе. Девочке понадобилось взять ключи у бабушки, и она снова оказалась рядом с мужчиной.
«Я со школы пришла. А этот педофил на втором этаже играл на гармони, их развлекал. Подхожу, говорю: "Бабушка, дай мне ключ". А он мне говорит: "Юля, иди конфет дам". Я говорю: "Мне не нужны ваши конфеты". С таким злом прямо сказать смогла. Тут соседка говорит: "Ну, ты не хочешь, принеси нам закусить". Ей я не смогла отказать. И всю жизнь потом я уже не ходила к ним», — делится Юлия.
Последствия изнасилованийЮлия обсудила с психиатром травматичный опыт изнасилования. По признанию девушки, пережитый тогда шок спровоцировал реакцию «оцепенения»: этот подсознательный механизм закрепился и в дальнейшем возникал при любой интимной близости, что негативно сказывалось на личной жизни и превращало секс в источник постоянного стресса вместо удовольствия.
Ситуация осложнялась тяжелыми физиологическими последствиями: после инцидента Юлия на протяжении шести лет страдала от постоянных болей. Из-за проблем со здоровьем она была лишена обычных детских радостей и активного досуга.
«У меня начались сильные боли там, какие-то адские, нечеловеческие. Как будто нож вставили и постоянно там режут, и режут, и режут. Ни днем, ни ночью, вообще покоя не было. Обезболивающие не помогали. В школу я ходила еле-еле, хотя отучилась хорошо. Конечно, меня учителя ругали, но я не могла им объяснить, почему. И для меня самое лучшее было просто прийти домой, свернуться калачиком и лечь, все, мне больше ничего не надо было», — вспоминает она.О произошедшем Юлия рассказала матери только в подростковом возрасте. Женщина предложила обратиться в правоохранительные органы, однако девочка отказалась. Юлия вспоминает, как умоляла мать больше никогда не поднимать эту тему, так как ей было противно это вспоминать.
Кроме того, девушка призналась, что не верила в возможность что-то доказать и испытывала страх перед полицией, так как виновник был сотрудником правоохранительных органов. Она опасалась, что не добьется справедливости, а огласка обернется для нее позором в школе и публичным осуждением.
Ограничение общения и давлениеПозднее девушка узнала, что мужчина запретил своим внукам контактировать с ней и распространил среди них ложную информацию о ее семье.
«Тот друг у меня потом спросил: "Юля, почему ты перестала к нам ходить?" Я говорю: "А почему ты не приходил ко мне на день рождения? Сколько раз тебя приглашала, ты не приходил". Он говорит, что дедушка ему говорил, что вся наша семья сумасшедшая и я ненормальная. Он боялся, видимо, может, я расскажу, и все узнают там. И он запрещал им ко мне ходить домой», — рассказывает Юлия.
Смерть сына под дверьюПо мнению девушки, внуки мужчины не столкнулись с подобными ситуациями. Юлия выразила опасение, что родной сын мужчины получил серьезную психологическую травму от действий отца. Позже он сам совершил такое же преступление.
«Я не могу утверждать, но, возможно, он насиловал своего сына*. Потому что тот сын изнасиловал мальчика*, заставил этого мальчика съесть кал. Мальчик умер, и сын сел в тюрьму. Потом он вышел из тюрьмы, попросился домой к своим родителям, а они его не пустили, и он умер у них под дверью», — делится она.Также, по словам Юлии, супруга мужчины знала о его действиях. Однажды, по воспоминаниям девушки, женщина увидела, как он ее насилует, однако промолчала и не вмешалась.
Реакция Юлии на страх и помощьПреступник уже умер: он скончался после продолжительной болезни. Однако Юлия продолжает бороться с последствиями многократного насилия. В частности, девушка столкнулась с психосоматическим заболеванием: в стрессовых ситуациях её тело покрывается сыпью, напоминающей крапивницу. По словам Юлии, эти симптомы появились еще в студенческие годы.
Традиционная медицина оказалась бессильна, поэтому Юлия с матерью пытались найти решение у народных целителей и знахарок. Однако реальные сдвиги в состоянии девушки наметились лишь тогда, когда по рекомендации знакомой она обратилась за квалифицированной помощью к психиатру.
Изначально назначенная терапия антидепрессантами принесла лишь временное облегчение. В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что депрессивные состояния были лишь частью биполярного аффективного расстройства (БАР). Кроме того, у Юлии подтвердилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), сопровождающееся паническими атаками.
В финале интервью девушка выразила глубокое сожаление о том, что не обратилась за помощью раньше и не привлекла агрессора к уголовной ответственности. Юлия призналась, что ее до сих пор мучает тот факт, что преступник избежал тюрьмы. По ее мнению, смерть обидчика не отменяет того, что он должен был понести законное наказание, так как, оставаясь на свободе, он мог причинить вред и другим детям.