Россиянин после пьяной ссоры погубил друга, пустив в ход пилку для ногтей и кувшин

16 апреля 2026, 16:03

На Алтае мужчина убил друга пилочкой для ногтей

На Алтае 38-летний мужчина после пьяной ссоры погубил друга, используя пилку для ногтей. Об этом информирует СУ СК России по региону.