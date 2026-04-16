Россиянин после пьяной ссоры погубил друга, пустив в ход пилку для ногтей и кувшин
На Алтае 38-летний мужчина после пьяной ссоры погубил друга, используя пилку для ногтей. Об этом информирует СУ СК России по региону.
11 апреля в городе Яровое произошел трагический инцидент. Мужчина, находившийся в гостях у своего 27-летнего друга, во время распития спиртных напитков вступил с ним в конфликт. Словесная перепалка переросла в драку.
В ходе конфликта гость схватил маникюрную пилочку и стеклянный кувшин, которые использовал для нанесения множественных ранений хозяину квартиры. Затем он перекрыл пострадавшему доступ к кислороду, что привело к его гибели.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время он находится под стражей.
Читайте также: