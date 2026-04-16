В Подмосковье мужчина украл бутылку виски во имя борьбы с «этиловым злом»
В Подмосковье 39-летний мужчина похитил алкоголь из магазина в рамках борьбы с «этиловым злом». Об этом информирует агентство «Москва».
Инцидент случился в сетевом алкомаркете в Коломне. Местный житель взял с полки бутылку виски и банку энергетического напитка, однако на кассе оплатил только энергетик. Спиртное он вынес из магазина, не заплатив.
На следующий день он пришёл в тот же магазин — сотрудники узнали его и вызвали Росгвардию. Прибывшим правоохранителям мужчина объяснил свой проступок желанием бороться с пьянством. По его словам, украденную бутылку виски он выбросил в мусорный бак. Теперь полицейские разберутся с вором.
