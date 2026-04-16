16 апреля 2026, 14:52

80-летняя китаянка почти год общается с ИИ-клоном умершего сына

Фото: iStock/Zhang Rong

В Китае 80-летняя женщина почти год разговаривает по видеосвязи с цифровой копией погибшего сына и не догадывается о его смерти. Родные скрыли трагедию из-за слабого сердца пенсионерки и попросили специалистов создать ИИ-аватар мужчины. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.