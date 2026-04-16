80-летняя женщина почти год разговаривает по видеосвязи с цифровой копией погибшего сына
В Китае 80-летняя женщина почти год разговаривает по видеосвязи с цифровой копией погибшего сына и не догадывается о его смерти. Родные скрыли трагедию из-за слабого сердца пенсионерки и попросили специалистов создать ИИ-аватар мужчины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он погиб в аварии в 2025 году. После трагедии семья собрала фото, ролики и голосовые записи и передала их разработчикам. Спецы воссоздали внешность, мимику и манеру речи. Виртуальный собеседник даже слегка наклоняется вперед во время разговора, как делал реальный человек.
Теперь мать каждый день созванивается с «сыном» и уверена, что тот уехал на работу в другой город. Во время бесед она просит его хорошо есть, теплее одеваться и беречь себя. Цифровой двойник отвечает, что скоро вернется домой.
История вызвала спор в Китае. Одни считают поступок семьи жестоким обманом. Другие называют ложь способом защитить пожилую мать от смертельного стресса.
