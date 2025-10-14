«Изнасиловал, когда мне было 16»: Андрей Малахов выяснил, что скрывает дочь лидера кущевской ОПГ Анастасия Цапок, попавшая в ДТП
Дочь криминального авторитета Сергея Цапка оказалась участницей серьезного ДТП в Ростовской области. Анастасия Оделин-Феррер, управляя дорогостоящим автомобилем, врезалась в частный дом. По счастливой случайности жертв удалось избежать. О том, кто на самом деле был с ней в машине в роковой вечер и что происходило после ДТП, расскажет «Радио 1».
Девушка выглядела пьянойВ эфире программы «Малахов» показали кадры, на которых 25-летняя Анастасия Цапок выезжает на встречную полосу, пересекает сплошные и заметно превышает скорость. Общественность возмутилась вседозволенностью наследницы криминального авторитета и призвала проверить, на какие средства сейчас живет семья Цапка.
От комментариев по поводу аварии родственники Анастасии отказываются. Ее бабушка Надежда Цапок подтвердила, что внучка действительно была за рулем, но всю информацию в СМИ о ДТП назвала грязью.
«Вы пишите только одну гадость, мне не о чем с вами разговаривать», — заявила женщина.
Очевидцы рассказали о первых минутах после ДТПСемья, в чей дом влетело авто Анастасии, спаслась чудом. В момент аварии их не было дома. По словам местной жительницы, которая находилась рядом с местом происшествия, элитный Мерседес Анастасии двигался на очень высокой скорости.
«У парня на пассажирском сидении была разбита голова. После аварии он подошел и сказал: "Любимая, ты так классно припарковалась". Бутылку пива они распивали уже после аварии. Они ничего не спрашивали, целы ли люди, они смеялись. Парень на пассажирском сказал, что его отец прокурор».Впервые в эфире программы прокомментировал инцидент Виктор Волков. Тот самый молодой человек, который сидел на пассажирском сидении в авто Анастасии и представился сыном прокурора.
«Знаком с Настей пару месяцев, 27 числа я покинул реабилитацию, после чего поехал с Настей к себе в деревню. Ехали обратно домой выпившие, она не знала дороги. Съехали с дороги, взлет, я вытащил ее из машины, у меня была разбита голова, шла кровь. Я достал ее и говорю: "Малышка, сейчас будут проблемы". Приехала скорая, сотрудники ДПС. Они забрали меня, говорили, что я был водителем. Я не знаю откуда взялось то, что я якобы сын прокурора. Меня все спрашивают зачем так говорил. Но я обязательно узнаю кто это сказал. У меня у бати бизнес, но он не прокурор», — рассказал Волков.Он добавил, что мать Насти очень сильно ругалась. Она поняла, что дочь и ее знакомые были выпившие. На вопрос о том, стоит ли лишать девушку водительских прав, Волков ответил положительно. Андрей Малахов отметил, что в момент записи интервью с молодым человеком, ему позвонила Анастасия. Узнав, что он общается с журналистами, девушка приказала ему закрыть рот.
Жертва банды Цапков рассказала о страшной тайнеСветлана Богачева, ставшая одной из жертв преступной группировки, рассказала, что ей пришлось пережить в 16-летнем возрасте.
«Я начала встречаться с одним из друзей Цапка. Когда парень ушел в армию, его друг решил, что меня можно было взять. Он изнасиловал меня, когда мне было 16. Когда мой парень пришел из армии, мне исполнилось 17. Тогда, после дня рождения, он решил поделиться мною со своими друзьями. Он сидел и на все это смотрел. Сколько девочек, которые молчат до сих пор они насиловали, каждую вторую», — с болью вспоминает женщина.Сейчас ее обидчик живет в станице Кущевской, работает в такси.