«Изнасиловал, когда мне было 16»: Андрей Малахов выяснил, что скрывает дочь лидера кущевской ОПГ Анастасия Цапок, попавшая в ДТП

14 октября 2025, 13:11

Анастасия Цапок (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка оказалась участницей серьезного ДТП в Ростовской области. Анастасия Оделин-Феррер, управляя дорогостоящим автомобилем, врезалась в частный дом. По счастливой случайности жертв удалось избежать. О том, кто на самом деле был с ней в машине в роковой вечер и что происходило после ДТП, расскажет «Радио 1».





Девушка выглядела пьяной

Надежда Цапок (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Вы пишите только одну гадость, мне не о чем с вами разговаривать», — заявила женщина.

Очевидцы рассказали о первых минутах после ДТП

Место ДТП с участием Анастасии Цапок (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«У парня на пассажирском сидении была разбита голова. После аварии он подошел и сказал: "Любимая, ты так классно припарковалась". Бутылку пива они распивали уже после аварии. Они ничего не спрашивали, целы ли люди, они смеялись. Парень на пассажирском сказал, что его отец прокурор».

Виктор Волков (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Знаком с Настей пару месяцев, 27 числа я покинул реабилитацию, после чего поехал с Настей к себе в деревню. Ехали обратно домой выпившие, она не знала дороги. Съехали с дороги, взлет, я вытащил ее из машины, у меня была разбита голова, шла кровь. Я достал ее и говорю: "Малышка, сейчас будут проблемы". Приехала скорая, сотрудники ДПС. Они забрали меня, говорили, что я был водителем. Я не знаю откуда взялось то, что я якобы сын прокурора. Меня все спрашивают зачем так говорил. Но я обязательно узнаю кто это сказал. У меня у бати бизнес, но он не прокурор», — рассказал Волков.

Жертва банды Цапков рассказала о страшной тайне

Светлана Богачева (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Я начала встречаться с одним из друзей Цапка. Когда парень ушел в армию, его друг решил, что меня можно было взять. Он изнасиловал меня, когда мне было 16. Когда мой парень пришел из армии, мне исполнилось 17. Тогда, после дня рождения, он решил поделиться мною со своими друзьями. Он сидел и на все это смотрел. Сколько девочек, которые молчат до сих пор они насиловали, каждую вторую», — с болью вспоминает женщина.