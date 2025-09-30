Жена главаря ОПГ Цапка пыталась замять пьяное ДТП дочери
Жена криминального авторитета Сергея Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери Анастасии и пыталась замять инцидент. Она обещала хозяину разрушенного от наезда автомобиля дома оплатить ущерб, пишет Telegram-канал SHOT.
Как рассказал 62-летний Николай, он был дома в момент, когда 325-летняя Анастасия протаранила стену. К счастью, мужчина не пострадал. Однако две комнаты строения разнесло полностью.
Николай отметил, что сама Анастасия не выходила с ним на связь и не приносила извинений. Зато в день аварии на место приехала её мать, Анжела-Мария, которая пообещала хозяину оплатить весь ущерб и восстановить дом. На следующий день мужчина вызвал оценщика и адвоката для определения размера ущерба. Тогда Анжела-Мария приехала повторно, но уже заявила, что «будет думать», после чего перестала выходить на связь.
Владелец дома подчёркивает, что сумма ущерба пока не названа, а бывшая жена криминального авторитета избегает контактов.
Напомним, что Сергей Цапок – глава известной на Кубани ОПГ – умер в СИЗО Краснодара 7 июля 2014 года от инсульта и острой сердечной недостаточности.
Читайте также: