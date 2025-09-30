Жена главаря ОПГ Цапка пыталась замять пьяное ДТП дочери

30 сентября 2025, 15:46

Фото: iStock/zheltikov

Жена криминального авторитета Сергея Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери Анастасии и пыталась замять инцидент. Она обещала хозяину разрушенного от наезда автомобиля дома оплатить ущерб, пишет Telegram-канал SHOT.