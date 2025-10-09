Дочь Сергея Цапка оштрафовали и лишили прав за пьяное ДТП под Таганрогом
Дочери криминального авторитета Сергея Цапка назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщают «Известия».
Инцидент произошёл 29 сентября недалеко от Таганрога. Анастасия Феррер, находясь за рулём Mercedes, протаранила частный жилой дом, разрушив при этом две комнаты. В момент аварии в машине также находился её спутник. По предварительным данным, оба были в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, в результате ДТП никто не погиб, однако происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В социальных сетях активно обсуждается не только сама авария, но и личность нарушительницы — её отец, Сергей Цапок, был лидером организованной преступной группировки и отбывал наказание за участие в резонансном массовом убийстве в станице Кущёвская, где в 2010 году были убиты 12 человек.
