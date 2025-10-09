Дочь Сергея Цапка оштрафовали и лишили прав за пьяное ДТП под Таганрогом

09 октября 2025, 16:25

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщают «Известия».