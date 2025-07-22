Изнасиловал, отрезал голову и сжег в лесу, а голую любовницу заставил смотреть на это: Изверг из Брянска готовится к освобождению

22 июля 2025, 16:10

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вечером 2 марта 2001 года в Брянске пропала 22-летняя Наталья Тарасова. Она вышла из дома и больше не вернулась, став жертвой маньяка, который охотился на молодых девушек вместе со своей подругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Злополучный вечер Удержание малолетних заложниц Заставлял Анну наблюдать за происходящим обнаженной

Второе убийство Вот-вот выйдет на свободу

Злополучный вечер

Фото: iStock/Alex Kochev



Удержание малолетних заложниц

Фото: iStock/AnaLee



Заставлял Анну наблюдать за происходящим обнаженной



Фото: iStock/Gorlov



Второе убийство

Фото: iStock/Igor Sazeev



Вот-вот выйдет на свободу