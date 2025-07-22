Изнасиловал, отрезал голову и сжег в лесу, а голую любовницу заставил смотреть на это: Изверг из Брянска готовится к освобождению
Вечером 2 марта 2001 года в Брянске пропала 22-летняя Наталья Тарасова. Она вышла из дома и больше не вернулась, став жертвой маньяка, который охотился на молодых девушек вместе со своей подругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Злополучный вечерВ тот злополучный вечер завод заключил удачную сделку, и сотрудникам выдали премию. Коллеги решили отметить это событие в кафе «Шар». Находясь в заведении, девушка встретила своего бывшего возлюбленного Александра, который пришёл с новой девушкой. Наташа расстроилась, но несмотря на настойчивые просьбы подруг уйти, она осталась с мужчиной 35 лет и блондинкой, с которыми познакомилась за столиком. По словам девушки, они были братом и сестрой.
В этот день Наташа не вернулась домой. Её мать обратилась в милицию через три дня, отметив, что девушка никогда не пропадала до этого. Оперативники начали расследование и допросили Александра, у которого оказалось «железное» алиби. 11 марта тело Наташи обнаружили у берега Десны — оно было обезглавлено. В окрестностях также нашли кострище с обгоревшей головой и женскими вещами, которые принадлежали Наташе.
Удержание малолетних заложницМилиция разослала запросы в другие районы, чтобы выяснить, не были ли зафиксированы аналогичные случаи исчезновения людей. Из Бежицкого района поступил ответ о пропавшей Евгении Прищепе, которую в последний раз видели в ресторане «Брянск». Её тело нашли через несколько дней, и его также пытались сжечь. Хотя Наташа и Женя не были знакомы и вели разные жизни, их последний вечер прошёл в компании одних и тех же людей — лысого мужчины и блондинки.
Составленные фотороботы подозреваемых помогла опознать постоянная посетительница ресторана, которая вспомнила, что блондинка — её знакомая из молодости по имени Анна Стрибижева. Вадим Рябов, родившийся в 1967 году в семье учителей, был отчислен из военного училища в 19 лет, а после попал в тюрьму за грабёж. Позже он получил осуждение в Крыму за удержание малолетних заложниц и изнасилование. Анна Стрибижева, парикмахер по образованию, долгое время не работала, а её муж подал на развод после того, как она оставила маленького сына и исчезла на месяц. В этот период женщина вела беспечную жизнь, что привело к множеству венерических заболеваний.
Заставлял Анну наблюдать за происходящим обнаженнойВ ходе расследования правоохранительные органы задержали Анну Стрибижеву и её спутника, Рябова, в съёмной квартире, где были обнаружены волосы и отпечатки пальцев девушек. Анна быстро пошла на сотрудничество с полицией, в то время как её компаньон проявлял настойчивое нежелание говорить.
Как выяснилось, 7 февраля 2001 года эта пара отправилась на «охоту». Женя Прищепа попала в ловушку. Преступники представились братом и сестрой, пригласив девушку к себе под предлогом дружеской встречи. Однако то, что началось в их квартире, обернулось настоящим кошмаром. По воспоминаниям Анны, Рябов устроил настоящий ужас: он начал избивать Женю и принуждать к извращённому сексу, при этом заставляя Анну наблюдать за происходящим обнаженной. Издевательства длились почти сутки. Когда Женя попыталась сбежать, Рябов оказался настороже. Вскоре он заявил, что «игрушка» ему надоела и предложил девушке «отужинать» в ресторане. Таксист остановил машину на пустыре, и перед глазами несчастной жертвы открылась картина безысходности — лес и отсутствие человеческого жилья. Рябов совершил ужасное преступление, убив Женьку, а затем с Анной сжег её тело.
Второе убийствоНе прошло и месяца, как преступная пара снова вышла на «поиск жертвы». На этот раз их целью стала Наталья Тарасова, пришедшая в кафе «Шар». Свидетели утверждают, что, представившись братом и сестрой, они заманили девушку к себе домой. Наташа не подозревала, что попадает в логово двух маньяков. После жестоких издевательств Наталье сообщили, что её отвезут домой. Однако такси остановилось у реки. Пьяная и дезориентированная, Наташа начала осознавать опасность лишь тогда, когда поняла, что вокруг нет никаких домов. Она попыталась сбежать, но Рябов догнал её.
Согласно показаниям Стрибижевой, Вадим отвёл Наташу к реке и задушил. Чтобы тело не было опознано, он отрезал голову пилой и сжег её на расстоянии 500-600 метров от места преступления. Криминальную пару задержали спустя две с половиной недели. За это время им удалось заманить ещё одну девушку, но, к счастью, она смогла уйти, почувствовав неладное.