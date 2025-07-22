В метро Екатеринбурга зажало голову трехлетней девочки дверьми вагона

22 июля 2025, 13:47

Фото: IStock/spacedrone808

В метро Екатеринбурга трехлетнюю девочку зажало дверьми вагона. Мать, София, рассказала, что вечером она ехала с сестрой и ребенком, когда двери вдруг начали бесконтрольно открываться и закрываться.