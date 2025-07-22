В метро Екатеринбурга зажало голову трехлетней девочки дверьми вагона
В метро Екатеринбурга трехлетнюю девочку зажало дверьми вагона. Мать, София, рассказала, что вечером она ехала с сестрой и ребенком, когда двери вдруг начали бесконтрольно открываться и закрываться.
По информации Ural Mash, в момент остановки на станции «Космонавтов» створки резко сомкнулись на голове малышки, которая шла рядом с коляской.
Мама и тетя с помощью рук вытаскивали девочку из тисков. У ребенка — шишка на голове, у Софии — синяки на руках. Отмечается, что станционные службы отказались принять жалобу на месте, посоветовав обратиться через сайт метро. Ответ из метрополитена подтвердил, что машинист закрыл двери раньше времени, что и стало причиной происшествия.
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