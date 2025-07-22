В центре Екатеринбурга полуголый мужчина, бросавшийся на машины, попал на видео
Инцидент случился в центре Екатеринбурга на оживлённом перекрёстке улиц Белинского и Декабристов. Полуголый мужчина внезапно выбежал на дорогу и начал кидаться на проезжающие машины, пытаясь залезть внутрь. Действия неадеквата попали на видео, которое предоставляет Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.
На показанных кадрах видно, как мужчина буквально на ходу остановил один из автомобилей, открыв дверь переднего пассажирского сидения и сел в салон. Пассажирка и водитель, испугавшись гостя, тут же выскочили из машины. Но неадекватный мужчина тоже вылез из машины и продолжил метаться по проезжей части, останавливая другие авто.
Мужчина, выбрав другой транспорт, схватился за ручку двери в попытке открыть её. Но водитель продолжил движение и протащил крепко уцепившегося «зацепера» несколько метров по асфальту. С «зайца» слетели штаны, и он отцепился от машины. Оставшись в одних трусах, он продолжил ловить авто и бросаться на них. Сообщается, что наряд ДПС уже выехал на место.
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