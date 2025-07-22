В центре Екатеринбурга полуголый мужчина, бросавшийся на машины, попал на видео

22 июля 2025, 13:59

Неадекватный россиянин на оживлённом перекрёстке Екатеринбурга бросался на машины

Фото: Istock/BIN WANG

Инцидент случился в центре Екатеринбурга на оживлённом перекрёстке улиц Белинского и Декабристов. Полуголый мужчина внезапно выбежал на дорогу и начал кидаться на проезжающие машины, пытаясь залезть внутрь. Действия неадеквата попали на видео, которое предоставляет Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.