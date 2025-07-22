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В Ленинградской области двухлетний ребёнок умер от отравления таблетками

В городе Тосно маленький мальчик отравился найденными на кухне таблеткам
Фото: Istock/DimaSobko

Инцидент случился в городе Тосно Ленинградской области. Двухлетний ребёнок умер в результате отравления лекарствами, найденными на кухне. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.



Трагедия случилась днём 13 июля. 34-летняя мать, проснувшись, не обнаружила сына, который спал вместе с ней.

«Услышав хрипы ребёнка, доносившиеся из другой комнаты, женщина бросилась оказывать ему первую помощь. Предположительно, он мог отравиться таблетками, которые лежали на кухне», — сообщил источник.
Маленького ребёнка в состоянии комы доставили в медицинское учреждение, но спустя несколько дней он скончался в реанимации. Установлено, что семья была неполной и состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Мать погибшего мальчика уже неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело.
Ольга Щелокова

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