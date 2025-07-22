В Ленинградской области двухлетний ребёнок умер от отравления таблетками

22 июля 2025, 14:13

В городе Тосно маленький мальчик отравился найденными на кухне таблеткам

Фото: Istock/DimaSobko

Инцидент случился в городе Тосно Ленинградской области. Двухлетний ребёнок умер в результате отравления лекарствами, найденными на кухне. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.





Трагедия случилась днём 13 июля. 34-летняя мать, проснувшись, не обнаружила сына, который спал вместе с ней.

«Услышав хрипы ребёнка, доносившиеся из другой комнаты, женщина бросилась оказывать ему первую помощь. Предположительно, он мог отравиться таблетками, которые лежали на кухне», — сообщил источник.