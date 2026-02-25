В 2025 году в Нерюнгри произошло ужасное событие, потрясшее местных жителей. У остановки общественного транспорта нашли тело молодой женщины. Первые проверки показали, что она не умерла там — преступник, похоже, переместил её, чтобы запутать следы и затянуть расследование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Убийство в подвале
Позже выяснили, что виновником оказался местный житель с криминальным прошлым. В тот злополучный месяц он познакомился с девушкой и обманом заманил её в подвал, где располагалось его рабочее место. Там он совершил над ней сексуальное насилие, а затем, чтобы скрыть следы, жестоко убил её, нанеся множество ножевых ранений в шею и грудь. Это свидетельствовало о его особой жестокости.
Труп за остановкой общественного транспорта
Хотя весна уже вступила в свои права, в Якутии ещё сохранялись снежные заносы. Злоумышленник решил воспользоваться этим обстоятельством. Он завернул тело жертвы в полиэтилен и перенёс его за автобусную остановку, прикрыв снегом. Преступник надеялся, что такая маскировка даст ему время. Пока тело найдут и начнётся расследование, он сможет скрыться или придумать алиби. Но его план не сработал. Через несколько дней местные жители обнаружили труп, и правоохранительные органы сразу же начали расследование.
Отрицание вины
На судебных заседаниях обвиняемый настойчиво отрицал свою вину. Он не проявлял ни капли раскаяния и пытался опровергнуть все улики, собранные следствием. Однако доказательства оказались настолько убедительными, что суд не сомневался в его виновности. Прокуратура потребовала максимальное наказание. Суд согласился с этой позицией. В итоге убийцу приговорили к 19 годам тюрьмы. Первые четыре года он проведёт в строгом режиме, за закрытыми дверями камер. Остальные 15 лет ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. Этот приговор стал логичным завершением расследования жестокого преступления и должен защитить общество от опасного рецидивиста.