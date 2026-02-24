Россиянке грозит пожизненное за выращивание марихуаны на Бали

24 февраля 2026, 15:16

Фото: iStock/boonstudio

Российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит пожизненное лишение свободы по делу о выращивании марихуаны на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.