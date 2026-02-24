Россиянке грозит пожизненное за выращивание марихуаны на Бали
Российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит пожизненное лишение свободы по делу о выращивании марихуаны на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
По версии прокуратуры, 33-летняя россиянка проживала в доме в районе Убунг Каджа вместе с супругом, который с августа 2025 года занимался культивированием каннабиса в помещении. Как заявил на заседании окружного суда Денпасара прокурор И Маде Лови Пуспаван, Варламова не организовывала плантацию, однако знала о ней и не сообщила в полицию.
Во время обыска в октябре 2025 года полиция изъяла более 278 граммов каннабиса в виде семян, свежих и высушенных листьев, а также 14 взрослых кустов высотой до одного метра и 91 саженец. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества относятся к наркотикам первой категории, оборот которых полностью запрещён в Индонезии.
Варламовой предъявлены обвинения по статьям о хранении и культивировании наркотиков, а также о несообщении о преступлении. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы. Судебный процесс продолжается.
