Известный экстрасенс годами удерживал клиентку: усыплял её неизвестным веществом, насиловал и снимал на видео — подробности
В индийском штате Гуджарат начато уголовное расследование против местного «экстрасенса», который на протяжении почти трех лет совершал насильственные действия над женщиной, выдавая их за целебный ритуал. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Искала спасения от алкогольной зависимости мужаСобытия разворачивались в двух соседних городах — Раджкоте и Порбандаре. Женщина из Раджкота находилась в отчаянной ситуации: её муж страдал от серьезной алкогольной зависимости. В поисках помощи и спасения от этой проблемы, она решила обратиться к специалисту. В 2023 году ей посоветовали известного целителя Дивеша Чаухана из Порбандара, который, по слухам, обладал способностями помогать людям в трудных ситуациях.
Женщина связалась с Чауханом и попросила о помощи, полагая, что он сможет избавить её мужа от пагубной привычки и вернуть семью к нормальной жизни. Чаухан пообещал, что сможет помочь ей справиться с её страданиями.
Религиозное подношение как предлогЦелитель пригласил женщину на специальный ритуал, в ходе которого предложил ей попробовать «прасад» — традиционное религиозное подношение, которое считается священным и благословенным. После того как женщина съела это подношение, она потеряла сознание. Это событие стало началом долгого и мучительного периода физической эксплуатации, который длился с января 2023 года до недавнего времени.
Неясно, чем именно мужчина её накачивал, но последствия оказались трагическими. Женщина стала жертвой насилия и манипуляций со стороны Чаухана.
Сексуальные издевательства и запугиваниеОднако действия целителя не ограничивались лишь физическим насилием. Он также записывал все свои сексуальные издевательства на видео, что добавляло страха в жизнь женщины. Пострадавшая утверждала, что видела несколько фотографий, на которых она была без одежды. Чаухан хранил эти снимки с целью запугивания её.
Женщина испытывала ужасный страх перед возможными последствиями, но после последнего инцидента всё же решилась обратиться в полицию. Она поняла, что не может больше терпеть насилие и манипуляции.
Обращение в полицию и начало расследованияПравоохранительные органы зарегистрировали её жалобу и начали расследование по статьям об изнасиловании и других преступлениях. В настоящее время дело находится под пристальным вниманием следственных органов, и ожидается, что будут приняты все необходимые меры для установления справедливости и защиты прав пострадавшей.
Эта трагическая история подчеркивает важность обращения к правоохранительным органам в случае насилия и манипуляций, а также необходимость повышения осведомленности о подобных преступлениях в обществе.