В российском городе мигрант-педофил вербовал детей у «Перекрёстка»
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Активное участие в задержании приняли дружинники местной общественной организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Жители Академического района пожаловались общественникам на поведение приезжего. По информации граждан, неизвестный мужчина устанавливал контакты с детьми, обменивался с ними номерами телефонов, а затем начинал переписку. В своих сообщениях он затрагивал темы сексуального характера.
Дружинники оперативно отреагировали на эти сигналы. Они самостоятельно вычислили личность и местонахождение подозреваемого и затем передали эту информацию полиции. Правоохранительные органы задержали этого человека.
Задержанный оказался трудовым мигрантом из одной из стран Средней Азии. На момент задержания он работал грузчиком в одном из местных магазинов сети «Перекрёсток».
Читайте также: