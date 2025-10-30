В российском городе мигрант-педофил вербовал детей у «Перекрёстка»

30 октября 2025, 13:32

В Екатеринбурге задержали мужчину за неприличные предложения несовершеннолетним

Фото: Istock/Vital Hil

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Активное участие в задержании приняли дружинники местной общественной организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».