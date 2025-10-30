Пропажа семьи Усольцевых связана с отчетом по расходованию госгрантов
Пропажа семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, возможно, связана с отчетом по расходованию государственных грантов.
Как сообщает RT, глава семейства, Сергей Усольцев, владел фирмой по производству краски и 14 октября должен был представить отчет о расходовании средств, однако неожиданно пропал. По информации источников, на счетах бизнесмена и его компании остались крупные суммы денег.
Семья вместе с пятилетней дочерью отправилась в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 28 сентября и после этого исчезла. Следователи продолжают поиски Усольцевых, а новая версия происшествия вызывает вопросы о возможной связи между исчезновением и финансовой деятельностью главы семьи.
