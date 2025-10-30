В Уссурийске пьяная женщина расстреляла медиков скорой помощи
В Уссурийске 42-летняя женщина открыла огонь по прибывшим на вызов медикам скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Как оказалось, фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения и сначала устроила скандал с врачами, а затем несколько раз выстрелила в их сторону из пневматического оружия — всего шесть раз.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы продолжают проверку инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
