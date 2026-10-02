02 октября 2026, 18:15

Фото: iStock/seread

Число нападений медведей на людей в России выросло. Чаще всего такие трагедии происходят на Дальнем Востоке и в Сибири, однако встречи с хищниками фиксируют и на Северо-Западе страны. Поведение зверя зависит от причины агрессии: он может защищать медвежат или добычу, а может воспринимать человека как пищу. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Где в России медведи чаще нападают на людей Как медведь атакует человека Чем отличается оборонительная атака от хищнической Как медведи едят человека и прячут добычу Что делать, если медведь ещё не заметил человека Как вести себя, если медведь вас заметил Что делать при нападении медведя

Где в России медведи чаще нападают на людей

Как медведь атакует человека

Фото: iStock/fotoslavt

Чем отличается оборонительная атака от хищнической

Как медведи едят человека и прячут добычу

Что делать, если медведь ещё не заметил человека

Фото: iStock/JNevitt

Как вести себя, если медведь вас заметил

Что делать при нападении медведя