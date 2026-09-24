Биолог раскрыл, когда медведи в России впадут в спячку

24 сентября 2026, 04:24

Биолог Чаус: Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке впадут в спячку под конец осени

Фото: iStock/Byrdyak

Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке впадут в спячку не раньше ноября, а в некоторых случаях — в декабре. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус.