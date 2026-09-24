Биолог раскрыл, когда медведи в России впадут в спячку
Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке впадут в спячку не раньше ноября, а в некоторых случаях — в декабре. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус.
По его словам, медведи не отправятся спать, пока не наступят отрицательные температуры и не появится устойчивый снежный покров. По предварительным оценкам, в Сибири и на Дальнем Востоке такие условия должны сложиться ближе к концу осени или в первый месяц зимы.
В других регионах РФ сроки тоже зависят от климата: раньше всего медведи залягут в спячку в Якутии — в конце сентября, при этом в средней полосе страны уход косолапых может затянуться до начала ноября. Дольше всего активность больших хищников будет сохраняться в южных регионах России. Ожидается, что они впадут в долгий сон лишь в декабре.
При этом часть медведей будет бодрствовать, несмотря на холода. Есть две главные причины, по которым всегда остаются шатуны: животное могли потревожить во время залегания или оно не успело накопить достаточно жира, чтобы пережить зиму.
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