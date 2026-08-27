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Медведица набросилась на автомобиль и зубами оторвала его бампер

Adevarul: В Румынии медведица мощными зубами оторвала бампер проезжавшей машины
Фото: iStock/avstraliavasin

В горах Румынии медведица атаковала проезжавший автомобиль и зубами оторвала его задний бампер. Об этом сообщает портал Adevarul.



Согласно материалу, инцидент произошёл на трассе Трансфагараш, где несколько водителей намеренно сбросили скорость и практически перекрыли движение, чтобы понаблюдать за дикими животными, вышедшими на дорогу.

Ситуация стала опасной, когда медведица приблизилась к одному из авто и начала дергать его за колесо, а затем вцепилась мощными челюстями в бампер, частично оторвав деталь от машины. Примечательно, что вместе с хищницей около дороги находилось несколько медвежат, которых водители тоже фотографировали и снимали на камеру.

Ранее «Радио 1» передавало, что два человека погибли при крушении гирокоптера в Италии. Сверхлёгкий летательный аппарат случайно задел кабели, загорелся и рухнул рядом с плотиной местного водохранилища.

Мария Моисеева

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