Медведица набросилась на автомобиль и зубами оторвала его бампер
В горах Румынии медведица атаковала проезжавший автомобиль и зубами оторвала его задний бампер. Об этом сообщает портал Adevarul.
Согласно материалу, инцидент произошёл на трассе Трансфагараш, где несколько водителей намеренно сбросили скорость и практически перекрыли движение, чтобы понаблюдать за дикими животными, вышедшими на дорогу.
Ситуация стала опасной, когда медведица приблизилась к одному из авто и начала дергать его за колесо, а затем вцепилась мощными челюстями в бампер, частично оторвав деталь от машины. Примечательно, что вместе с хищницей около дороги находилось несколько медвежат, которых водители тоже фотографировали и снимали на камеру.
Ранее «Радио 1» передавало, что два человека погибли при крушении гирокоптера в Италии. Сверхлёгкий летательный аппарат случайно задел кабели, загорелся и рухнул рядом с плотиной местного водохранилища.
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