Медведица набросилась на автомобиль и зубами оторвала его бампер

27 августа 2026, 01:54

Adevarul: В Румынии медведица мощными зубами оторвала бампер проезжавшей машины

Фото: iStock/avstraliavasin

В горах Румынии медведица атаковала проезжавший автомобиль и зубами оторвала его задний бампер. Об этом сообщает портал Adevarul.