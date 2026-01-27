В Екатеринбурге 11-летнюю девочку нашли мертвой под окнами дома

27 января 2026, 14:29

В Екатеринбурге 11-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Семихатова. Об этом сообщает E1.ru.





По информации издания, местные жители утром заметили возле дома автомобиль реанимации и тело, укрытое простыней. На общем балконе здания также обнаружили предсмертную записку, содержание которой пока не раскрывается.



Одноклассники девочки описали ее как тихую, но замкнутую — у нее не было друзей, и она часто жаловалась на жизнь. Соседи рассказали, что родители школьницы развелись. Девочка проживала с матерью, семью при этом называли нормальной. Мать узнала о трагедии от полиции.





«Она думала, что ребенок в школе. Потом они спустились вниз, и женщина поняла, что это ее дочь. На переходной лоджии нашли записку и телефон», — заявил один из очевидцев.