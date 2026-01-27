Свердловчанка убила друга, который настаивал на интимной близости
В Дегтярске произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Надежда К. убила знакомого после его попыток домогательства. Инцидент случился 25 февраля 2025 года, когда мужчина пришел к ней помочь по хозяйству.
Сначала все шло спокойно, но вскоре он начал склонять девушку к интимной близости. Надежда отказалась и рассказала об этом отцу. После извинений мужчины, ситуация казалась разрешенной. Однако вскоре он снова стал приставать к ней. Не выдержав давления, россиянка схватила нож и ударила знакомого.
Мужчина выбежал на улицу и упал, не дождавшись помощи. В приговоре, доступном URA.RU, указано, что на допросе девушка признала: в детстве она стала жертвой сексуального насилия, и это отразилось на ее реакции в тот момент. Суд назначил Надежде восемь лет лишения свободы.
