«Костями ляжешь»: свекровь заказала убийство невестки в Тюмени. Во сколько она оценила её жизнь и что стало с сыном погибшей?
В Тюменской области завершилось расследование дела, которое шокировало даже бывалых следователей: 48-летняя женщина, работавшая обычным завхозом, организовала убийство невестки, чтобы забрать у неё шестилетнего внука. Исполнителем стал ранее судимый знакомый семьи, который согласился на заказ за смешную цену — подержанный автомобиль и 30 тысяч рублей на пистолет с глушителем. Подробности о ситуации — в материале «Радио 1».
«Отдай мне мальчика!» — конфликт за внука, который закончился убийствомС 2007 по 2012 год Марина и её гражданский супруг Михаил (имена изменены) проживали в Тюмени, в квартире матери мужчины на улице Ватутина. В этот период у пары родился сын. Однако семейная жизнь не сложилась: в отношения постоянно вмешивалась мать Михаила. Она критиковала невестку, подвергала сомнению её методы воспитания и открыто выражала недовольство её поведением. В итоге постоянные конфликты привели к разрыву отношений между возлюленными.
Осенью 2012 года Марина приняла решение уехать вместе с ребёнком в посёлок Голышманово. После переезда она обратилась в суд и добилась ограничения общения сына с отцом и бабушкой. Однако такое решение лишь усилило напряжение между ними. Свекровь была убеждена, что женщина неправильно воспитывает ее внука и считала, что её несправедливо лишили законного права участвовать в его жизни.
В разговорах с Мариной звучали жёсткие требования: женщина настаивала, чтобы ребёнка передали ей на воспитание, заявляя, что она справится лучше. Ссоры становились всё более серьезными. В одной из перепалок она пригрозила невестке расправой: «Костями ляжешь!».
30 тысяч рублей и ВАЗ-2114: условия «заказа»По версии следствия, на фоне затяжного конфликта женщина решила избавиться от невестки радикальным способом. Самостоятельно совершать преступление она не стала и начала искать исполнителя. Им оказался ранее судимый мужчина, у которого были связи в криминальной среде Тюмени.
Договорённость предусматривала убийство Марины в Голышманово. В качестве вознаграждения заказчица пообещала автомобиль сына — ВАЗ-2114 — и передала 30 тысяч рублей на приобретение оружия. Окончательный расчёт должен был состояться после выполнения «работы» и отчёта о её исполнении.
3 апреля 2013 года исполнитель приобрёл у криминального авторитета самозарядный пистолет с глушителем. Оружие он хранил дома до назначенной даты. За неделю до преступления мужчина выехал в Голышманово для подготовки: осмотрел двор и подъезд, изучил расположение квартир и продумал возможные пути отхода.
Выстрел в подъезде: роковой день12 апреля свекровь вместе с сыном приехала в Голышманово, чтобы забрать шестилетнего внука на выходные. Предварительно она убедилась, что Марина находится дома, и передала исполнителю сигнал о готовности.
Мужчина занял позицию на третьем этаже и дождался момента, когда женщина откроет дверь. Прицельный выстрел в голову оказался смертельным — 26-летняя Марина скончалась на месте.
Чтобы создать видимость ограбления, преступник разбросал вещи в квартире. Он действовал в перчатках, рассчитывая запутать следствие. После совершения убийства он сообщил заказчице о выполнении задания, затем сел на поезд и уехал в Тюмень.
Вечером в квартиру вернулся новый муж Марины. Обнаружив тело и следы разгрома, он предположил, что произошло разбойное нападение, и вызвал полицию. В самом доме в момент преступления было мало людей: соседи находились на работе, так как убийство произошло днём. Тем не менее несколько жителей позже сообщили, что слышали странный хлопок, напоминавший лопнувший пакет, но не придали этому значения.
Расследование: переписки, камеры и показанияСледственные органы начали проверку ближайшего окружения погибшей. Они изучили записи камер видеонаблюдения: на одной из них зафиксировали мужчину с закрытым шарфом лицом.
Оперативники опросили нового супруга, бывшего гражданского мужа, родственников и знакомых. Практически все указывали на продолжительный конфликт Марины с бывшим партнёром и его матерью. Мать погибшей рассказала следователям о тяжёлых отношениях дочери с экс супругом, сообщив о том, что тот избивал ее, унижал, а также злоупотреблял алкоголем.
Решающим доказательством стала СМС-переписка. После получения доступа к сообщениям следствие установило: инициатором преступления являлась свекровь. Ранее она предпринимала попытки лишить Марину родительских прав, несмотря на то что знакомые характеризовали молодую женщину как ответственную и трудолюбивую мать.
Суд и приговор: 14 и 11 лет лишения свободыПо информации следствия, заказчица работала заведующей хозяйством в медицинском учреждении и имела репутацию жёсткого и властного человека. Коллеги и родственники описывали её как человека, не терпящего возражений.
Исполнителя задержали за пределами Тюмени спустя сутки после начала розыска. Сопротивления он не оказал и признался в содеянном. Муж и сын обвиняемой утверждали, что не знали о её намерениях.
Перед судом предстали двое — 48-летняя организатор убийства и 27-летний исполнитель. Суд признал их виновными. Киллер получил 14 лет лишения свободы, заказчица — 11 лет. По словам следствия, наказание могло быть строже, если бы обещанное вознаграждение было полностью передано.
После трагедии ребёнок остался без матери. Его передали на воспитание бабушке — матери погибшей Марины.