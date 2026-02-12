«Костями ляжешь»: свекровь заказала убийство невестки в Тюмени. Во сколько она оценила её жизнь и что стало с сыном погибшей?

12 февраля 2026, 05:16

Фото: istockphoto / Artem_Furman

В Тюменской области завершилось расследование дела, которое шокировало даже бывалых следователей: 48-летняя женщина, работавшая обычным завхозом, организовала убийство невестки, чтобы забрать у неё шестилетнего внука. Исполнителем стал ранее судимый знакомый семьи, который согласился на заказ за смешную цену — подержанный автомобиль и 30 тысяч рублей на пистолет с глушителем. Подробности о ситуации — в материале «Радио 1».





Содержание «Отдай мне мальчика!» — конфликт за внука, который закончился убийством 30 тысяч рублей и ВАЗ-2114: условия «заказа» Выстрел в подъезде: роковой день Расследование: переписки, камеры и показания Суд и приговор: 14 и 11 лет лишения свободы

«Отдай мне мальчика!» — конфликт за внука, который закончился убийством

Фото: istockphoto / Zinkevych

30 тысяч рублей и ВАЗ-2114: условия «заказа»

Выстрел в подъезде: роковой день

Фото: istockphoto / Zinkevych

Расследование: переписки, камеры и показания

Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition

Суд и приговор: 14 и 11 лет лишения свободы