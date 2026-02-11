В Москве водитель без прав устроил массовое ДТП и попытался скрыться
На Дмитровском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. По информации Telegram-канала Baza, предполагаемый виновник ДТП не имел водительских прав и попытался скрыться с места происшествия.
Сообщается, что мужчина за рулем черного Lexus двигался по городу и поочередно врезался в несколько машин. После последнего и наиболее сильного столкновения он покинул автомобиль и попытался убежать, однако сотрудники полиции быстро его задержали и надели наручники.
У задержанного было разбито лицо, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На месте у него зафиксировали признаки возможного алкогольного или наркотического опьянения.
Сильнее всего пострадал автомобиль, в котором находилась семья, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв и серьезно раненых. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.
