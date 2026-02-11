В Москве водитель без прав устроил массовое ДТП и попытался скрыться

11 февраля 2026, 17:24

Фото: iStock/kadmy

На Дмитровском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. По информации Telegram-канала Baza, предполагаемый виновник ДТП не имел водительских прав и попытался скрыться с места происшествия.