В Москве водитель без прав устроил массовое ДТП и попытался скрыться

Фото: iStock/kadmy

На Дмитровском шоссе в Москве произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. По информации Telegram-канала Baza, предполагаемый виновник ДТП не имел водительских прав и попытался скрыться с места происшествия.



Сообщается, что мужчина за рулем черного Lexus двигался по городу и поочередно врезался в несколько машин. После последнего и наиболее сильного столкновения он покинул автомобиль и попытался убежать, однако сотрудники полиции быстро его задержали и надели наручники.

У задержанного было разбито лицо, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На месте у него зафиксировали признаки возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Сильнее всего пострадал автомобиль, в котором находилась семья, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв и серьезно раненых. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Иван Мусатов

