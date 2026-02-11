В Петербурге нашли тело застреленного мужчины в его автомобиле
На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге утром застрелили мужчину. Неизвестный выстрелил ему в голову, когда тот находился в своем автомобиле и собирался выезжать со двора.
Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, 63-летний пострадавший скончался на месте, его тело обнаружили спустя некоторое время. Основным подозреваемым считается 40-летний сосед погибшего. В его квартире правоохранители нашли огнестрельное оружие. Сообщается, что между мужчинами ранее существовал затяжной конфликт.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
