В Петербурге нашли тело застреленного мужчины в его автомобиле

Фото: iStock/Nataliya Rodina

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге утром застрелили мужчину. Неизвестный выстрелил ему в голову, когда тот находился в своем автомобиле и собирался выезжать со двора.



Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, 63-летний пострадавший скончался на месте, его тело обнаружили спустя некоторое время. Основным подозреваемым считается 40-летний сосед погибшего. В его квартире правоохранители нашли огнестрельное оружие. Сообщается, что между мужчинами ранее существовал затяжной конфликт.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Иван Мусатов

