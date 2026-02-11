В Петербурге нашли тело застреленного мужчины в его автомобиле

11 февраля 2026, 16:47

Фото: iStock/Nataliya Rodina

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге утром застрелили мужчину. Неизвестный выстрелил ему в голову, когда тот находился в своем автомобиле и собирался выезжать со двора.