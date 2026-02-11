Отчима убитого 9-летнего Паши из Петербурга проверяют из-за подозрения на педофилию

11 февраля 2026, 16:54

Отчима убитого 9-летнего Паши из Петербурга проверяют на полиграфе

Фото: Istock / gorodenkoff

Сожителя матери девятилетнего Паши Т., убитого в Санкт-Петербурге, направили на проверку с использованием полиграфа. Об этом сообщает 78.RU со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.