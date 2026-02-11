Отчима убитого 9-летнего Паши из Петербурга проверяют из-за подозрения на педофилию
Сожителя матери девятилетнего Паши Т., убитого в Санкт-Петербурге, направили на проверку с использованием полиграфа. Об этом сообщает 78.RU со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По предварительной информации, у следствия возникли вопросы к отчиму ребенка. В рамках психолого-криминалистической экспертизы рассматривается версия, согласно которой психотип мужчины может допускать девиантное поведение, в том числе интерес к несовершеннолетним. На данный момент речь не идет о предъявлении обвинений — проверка проводится в рамках комплексного расследования всех обстоятельств трагедии.
Напомним, 30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем мальчик вышел из дома, чтобы покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. К его поискам были привлечены сотрудники полиции, следователи, криминалисты, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Позднее выяснилось, что ребенок сел в автомобиль к Петру Жилкину — мужчине, который дежурил на парковке возле торгового центра. По данным следствия, он предложил мальчику погреться и покататься. Впоследствии Жилкин жестоко расправился с ребенком.
Во время обыска на компьютере подозреваемого были обнаружены терабайты материалов с детской порнографией, что стало дополнительным подтверждением его преступных наклонностей. Расследование уголовного дела продолжается, следственные органы проверяют все возможные версии и круг лиц, которые могли быть причастны или обладать важной информацией.
