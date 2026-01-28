Кредит в 3 млн, секта и брошенные дети: на шоу «Малахов» раскрыли содержание дневника пропавшей самарской актрисы Екатерины Савельевой

28 января 2026, 15:35

Екатерина Смирнова (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)

В Самаре продолжают искать 31-летнюю Екатерину Савельеву (Смирнову). Молодая актриса, мать двоих детей, пропала в октябре 2025 года. Версии её исчезновения разнятся: от добровольного ухода из семьи до возможного попадания в секту. Программа «Малахов» посвятила её истории отдельный выпуск, который показали 22 января 2026 года. Подробности таинственного исчезновения читайте в материале «Радио 1».





Содержание Всё началось с развода Конкурс красоты Жизнь не задалась Абьюз от бывшего мужа Версия экспертов и таинственный дневник Псевдорелигия Цифровой след и неожиданная помощь

Всё началось с развода

Конкурс красоты

«Пока она не попала на конкурс красоты, с ней всё было хорошо. Я считаю, что она попала в секту, там была йога, гадания, ей давали странные задания», — сказала Смирнова.

Жизнь не задалась

Абьюз от бывшего мужа

«У неё не было никакой такой мечты, ради которой она могла бы оставить детей и уехать», — заявила Землякова.

Новый паспорт и странные планы

«Никогда не говорила, что за обучение. Просто так. «Я вот приеду оттуда и буду совсем другой женщиной». Она меня постоянно тянула в эту школу, а я отказывалась», — рассказала родственница.

«Она перестала вообще этим заниматься. Я у неё спрашиваю: «Почему, где фотки?» Она такая: «Вот как телефон куплю, пришлю». Тут камера разбита», — сообщила сестра.

Версия экспертов и таинственный дневник

«Вот эти задания, которые ей даются, самые нелепые, это как раз и есть инструмент переподчинения одному человеку, а дальше уже сценариев очень много», — пояснил эксперт.

Псевдорелигия

Цифровой след и неожиданная помощь

«Если ищете девушку, ищите её в городе Щучинске. Рядом с Кокшетау, Казахстан. Я когда-то сама занималась вербовкой в эту секту», — утверждает автор.