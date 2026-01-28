Кредит в 3 млн, секта и брошенные дети: на шоу «Малахов» раскрыли содержание дневника пропавшей самарской актрисы Екатерины Савельевой
В Самаре продолжают искать 31-летнюю Екатерину Савельеву (Смирнову). Молодая актриса, мать двоих детей, пропала в октябре 2025 года. Версии её исчезновения разнятся: от добровольного ухода из семьи до возможного попадания в секту. Программа «Малахов» посвятила её истории отдельный выпуск, который показали 22 января 2026 года. Подробности таинственного исчезновения читайте в материале «Радио 1».
Всё началось с разводаОб исчезновении Екатерины сообщили её родственники. По их словам, три года назад её жизнь была стабильной: у неё была семья, двое детей и собственный бизнес по наращиванию ресниц. Ситуация изменилась после развода в 2023 году. Савельева увлеклась мотивационными тренингами и решила построить карьеру на телевидении.
Она рассказывала родным о «прогрессивной школе», которая обещала помочь с обучением за рубежом. Близкие забеспокоились, когда женщина взяла крупный кредит на несколько миллионов рублей, а затем перестала выходить на связь.
После её исчезновения родственники подали заявление в полицию и сами организовали поиски. Они получали противоречивые сообщения о возможных местах её нахождения: Москва, Казахстан и Дубай
Конкурс красотыНа телепередаче невестка пропавшей, Олеся Смирнова, заявила, что такое поведение для Екатерины нехарактерно. Она высказала версию, что женщина могла попасть под влияние деструктивной группы.
«Пока она не попала на конкурс красоты, с ней всё было хорошо. Я считаю, что она попала в секту, там была йога, гадания, ей давали странные задания», — сказала Смирнова.По её словам, Савельева присылала видеоотчёты о выполнении этих заданий и предлагала родственникам присоединиться к ней. Связь оборвалась после поездки женщины на обучение в Москву, которое ей оплатили. Родственница подтвердила, что Екатерина даже брала кредиты для поездок за границу.
Жизнь не задаласьВоспитатели детского дома в селе Максимовка, где выросла Катя, описывают её как умную и жизнерадостную. Они поддерживали связь после выпуска девушки из детдома и не верят, что она могла добровольно бросить детей.
Невестка пропавшей сообщила о напряжённой обстановке в семье. Екатерина работала в студии своего мужа Алексея, но заявление в полицию подавала её двоюродная сестра. Дети остались с отцом. Родственники говорят о постоянных конфликтах в браке. Сам Алексей и его отец отказались общаться с журналистами.
Соседка тоже подтвердила напряжённость. Она заявила, что Катя часто кричала, прося вернуть детей, а муж не пускал её домой. Помимо этого, женщина упомянула инциденты с разбитыми стёклами автомобиля и выбитой дверью в подъезде.
Абьюз от бывшего мужаПодруга Екатерины Танита Землякова назвала брак «проблемным». По её информации, бывший муж продолжал контролировать жизнь женщины даже после развода. Алексей «выкупал её у других работодателей» — платил деньги, чтобы девушку увольняли и лишали возможности найти нормальную работу.
«У неё не было никакой такой мечты, ради которой она могла бы оставить детей и уехать», — заявила Землякова.Подруга усомнилась в версии о секте, поскольку считает Катю «разумной девушкой». Кроме того, Танита рассказала, что в их последнюю встречу 5 августа 2025 года Екатерина выглядела отлично, вела себя как обычно и никуда не звала.
Новый паспорт и странные планыДвоюродная сестра Анастасия объявила новые тревожные детали. Она рассказала, что Катя сообщила ей о смене паспорта без ясных причин. По её словам, девушка собиралась пройти некое обучение.
«Никогда не говорила, что за обучение. Просто так. «Я вот приеду оттуда и буду совсем другой женщиной». Она меня постоянно тянула в эту школу, а я отказывалась», — рассказала родственница.Кроме того, в поведении Екатерины появилась иррациональность. Например, она взяла машину в лизинг, но вскоре бросила её, потеряв ключи. Савельева прокомментировала это фразой: «Ой, это мне так от Господа воздаётся». Позже она говорила о желании взять кредит на три миллиона рублей для учёбы в Дубае. Родственники утверждают, что заём она оформила уже после знакомства со «школой».
Последняя переписка с пропавшей 25 ноября вызвала у её сестры подозрения. Она отметила, что Катя обычно присылает фотографии и видео, а в этот раз ограничилась текстовыми сообщениями.
«Она перестала вообще этим заниматься. Я у неё спрашиваю: «Почему, где фотки?» Она такая: «Вот как телефон куплю, пришлю». Тут камера разбита», — сообщила сестра.Кроме того, девушка подчеркнула, что на вопрос о собственных детях Екатерина ответила уклончиво. Анастасия уверена, что переписку ведёт ни Смирнова.
Версия экспертов и таинственный дневникЭксперты в студии разобрали собранные сведения как классическую схему вовлечения в деструктивную группу. В обсуждении участвовал адвокат Иван Миронов. Специалисты выделили ключевые этапы: социальная изоляция, стирание старой личности через смену имени и паспорта, а затем формирование новой, полностью подконтрольной воли.
«Вот эти задания, которые ей даются, самые нелепые, это как раз и есть инструмент переподчинения одному человеку, а дальше уже сценариев очень много», — пояснил эксперт.Версию специалистов подтверждает и дневник с конкретными заданиями. Его обнаружили в съёмной квартире Екатерины на Пятой просеке в Самаре. Список включал четыре пункта: купить в магазине любую вещь, покататься на каршеринге, оформить кредит на три миллиона рублей.
Самым жёстким пунктом стало требование «бросить всё, забыть детей и уехать в Казахстан на обучение». Пропавшая оставила свои вещи на «съёме» и уехала без них. При этом она не жила в квартире, которую получила от государства как сирота. Причины этого остаются неясными.
ПсевдорелигияЭксперты в программе заявили о возможной связи Екатерины Савельевой с запрещённой в России сектой «Ашрам Шамбалы»*. Её основал Константин Руднев в 1989 году в Новосибирске. Идеология группы отрицает семью, карьеру и образование, требуя полного подчинения гуру. По оценкам экспертов, их методы разрушают личность последователя.
В 2013 году суд приговорил Руднева к 11 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков, изнасилования и развратные действия. После освобождения в 2021 году его объявила в розыск Черногория. Позже Аргентина арестовала его за торговлю людьми, но недавно отпустила под домашний арест. По неподтверждённым сведениям, этого добились его сторонники.
Деятельность запрещённой группы, вероятно, продолжается в России под другими названиями. Её схема включает перемещение людей между странами, изъятие документов и полный контроль над личностью.
Цифровой след и неожиданная помощьНа текущий момент стало известно, что Екатерина сменила имя в социальных сетях на «Николь Старкова». На её странице теперь размещают рекламу мастер-классов «по поиску любви и предназначения». Ссылки ведут на ресурс с анкетой, где используют характерные формулировки: «счастливый билет в новую жизнь», «деньги легко и по-женски», «активация программы богатства, успеха и изобилия».
Авторы обещают «осуществить даже те желания, о которых ты боялась даже подумать». Тематика предложений включает «женские встречи», «притяжение удачи», «тайны звезд» и «женскую мудрость».
Кроме того, в редакцию программы прислали анонимное сообщение.
«Если ищете девушку, ищите её в городе Щучинске. Рядом с Кокшетау, Казахстан. Я когда-то сама занималась вербовкой в эту секту», — утверждает автор.Неизвестно, можно ли доверять этому анонимному заявлению. Однако проверить эту информацию сочли необходимым. Поиски Екатерины продолжаются. Следователи ведут расследование по ранее возбужденному уголовному делу.