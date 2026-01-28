В Иркутске мужчина убил подопечную фонда «Оберег», взяв её в заложницы

28 января 2026, 10:23

В Иркутске мужчина взял в заложницы и убил женщину, находившуюся под защитой благотворительного фонда «Оберег». Инцидент произошёл минувшим вечером. Как рассказал руководитель фонда Александр Соболев, пострадавшая вместе с сыном семи лет обращалась в организацию за помощью.