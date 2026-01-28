В Иркутске мужчина убил подопечную фонда «Оберег», взяв её в заложницы
В Иркутске мужчина взял в заложницы и убил женщину, находившуюся под защитой благотворительного фонда «Оберег». Инцидент произошёл минувшим вечером. Как рассказал руководитель фонда Александр Соболев, пострадавшая вместе с сыном семи лет обращалась в организацию за помощью.
По словам Соболева, её бывший супруг несколько лет избивал женщину, угрожал ей ножом и преследовал. Сотрудники фонда взяли семью под защиту и уведомили правоохранительные органы.
После этого мужчина выследил адрес фонда. На ближайшей остановке он взял в заложницы одну из подопечных организации. С ножом в руках он привёл её в свою квартиру и удерживал там несколько часов.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они начали переговоры со злоумышленником. После двух часов ночи мужчина сам вышел к силовикам и заявил, что задушил женщину.
У погибшей остались двое малолетних детей. Сейчас их передали бабушке и дедушке. С малышами работают психологи. Подозреваемого задержали.
Читайте также: