Блогер Гасанов просит прекратить уголовное дело об отмывании денег
Блогер Гусейн Гасанов просит прекратить уголовное дело об отмывании десятков миллионов рублей, заявляя об отсутствии умысла в своих действиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Следственный комитет завершил расследование и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. При этом сам Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов настаивают на прекращении уголовного преследования. По их версии, блогер не осознавал противоправный характер схем, поскольку был уверен, что все сэкономленные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности.
«Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла», — заявил адвокат Юсупов.
Следствие, в свою очередь, придерживается иной позиции. По версии СК, в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 175 миллионов рублей. Как полагают правоохранители, около 68 миллионов рублей из этой суммы он легализовал с помощью различных финансовых схем и приобрёл на них недвижимость, в том числе апартаменты в комплексе «Москва-Сити».
Уголовное дело возбуждено по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере, санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы. В 2025 году Гасанова заочно арестовали и объявили в международный розыск, поскольку покинул территорию России после предъявления обвинений.