Блогер Гасанов просит прекратить уголовное дело об отмывании денег

28 января 2026, 12:19

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер Гусейн Гасанов просит прекратить уголовное дело об отмывании десятков миллионов рублей, заявляя об отсутствии умысла в своих действиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Следственный комитет завершил расследование и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. При этом сам Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов настаивают на прекращении уголовного преследования. По их версии, блогер не осознавал противоправный характер схем, поскольку был уверен, что все сэкономленные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности.





«Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла», — заявил адвокат Юсупов.