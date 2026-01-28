В Подмосковье раскрыли серию убийств десятилетней давности
В Подмосковье раскрыли серию убийств десятилетней давности, связанных с мошенничеством с недвижимостью. Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый переписывал имущество жертв на себя, после чего избавлялся от них.
В декабре 2010 года пропали 44-летняя Алиса Васильева и её 10-летняя дочь Алена. Их тела обнаружили в мае 2011 года в озере. Тогда преступление раскрыть не удалось, однако расследование не прекращалось.
Новый виток дело получило в марте 2024 года, когда в Ногинске на территории СНТ нашли тело Сергея Горбаченко, пропавшего в ноябре 2023-го. Следователи установили, что незадолго до исчезновения и Васильева, и Горбаченко переписали свои квартиры в Москве на одного и того же человека.
Дела объединили, а подозреваемого объявили в розыск. Им оказался 38-летний Андрей Леонтьев. После второго убийства он уехал в США, где находился длительное время. В июне 2025 года Леонтьева задержали в аэропорту Внуково.
В ходе допроса выяснилось, что он успел обмануть ещё одну женщину — та переписала на родственников Леонтьева участок в Подмосковье и квартиру в Москве. Совершить новое убийство подозреваемый не успел.
В настоящее время Леонтьев находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и мошенничестве. Следователи Подмосковного СК проверяют, мог ли фигурант расправиться с другими жертвами.
