28 января 2026, 10:26

Фото: iStock/blinow61

В Подмосковье раскрыли серию убийств десятилетней давности, связанных с мошенничеством с недвижимостью. Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый переписывал имущество жертв на себя, после чего избавлялся от них.