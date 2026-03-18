«Кричал, а потом его затащило под лед»: как поход к Москве-реке закончился для троих детей трагедией в Звенигороде
7 марта 2026 года в подмосковном Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван. Их поиски шли десять дней и завершились трагедией. Как день прогулки к реке стал для детей последним, почему очевидец не смог помочь, и что чувствуют родители — в материале «Радио 1».
Что известно о погибших подросткахПодростки жили в деревне Игнатьево, недалеко от места исчезновения. По словам соседки Александры, которые приводит News.ru, они дружили с раннего детства и росли в благополучных семьях.
Девочка хорошо училась, занималась баскетболом и гимнастикой, была активным и способным ребенком. Один из мальчиков, по словам местных, отличался добротой, порядочностью и спокойствием. В целом все трое считались домашними детьми, которых никогда не замечали за хулиганством.
Последний день жизни детейВзрослые запрещали детям ходить на берег реки, но 7 марта компания отправилась именно туда, чтобы поздравить подругу с наступающим праздником на природе.
Маршрут подростков смогли восстановить по камерам видеонаблюдения. Сначала их заметили у супермаркета на Игнатьевской улице, затем они прошли в сторону частного сектора и спустились к пляжу. Что происходило дальше, было неизвестно.
Вечером того же дня, когда дети не вернулись домой, родители организовали поиски. Позже на берегу обнаружили личные вещи: сначала шарф, затем шапку одного из мальчиков.
Страшное свидетельство: «Он кричал, потом его затащило под лед»Ключевым свидетелем трагедии стал местный рыбак, работающий на очистительной станции. Он последним видел детей и, предположительно, заметил в воде одного из мальчиков, сообщает РЕН ТВ.
У мужчины не было с собой телефона, и он решил, что другой очевидец уже вызвал спасателей. Сам помочь ребенку он не смог.
Одна из местных жительниц Людмила рассказала MSK1, как разворачивались события:
«Через некоторое время одного мальчика несло в реке. Он кричал, потом его затащило под лед».
Из-за чего дети провалились под ледМестные жители называют этот участок Москвы-реки опасным. В беседе с News.ru одна из женщин отметила сильное течение и неустойчивый лед.
Руководитель «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков, в свою очередь, объяснил, что течение могло унести детей далеко от места провала, а из-за начавшегося вскрытия льда их могло прижать ледяной кромкой. По реке шли крупные льдины, температура воды оставалась крайне низкой.
Поисковая-спасательная операция велась круглые суткиПоиски развернули в круглосуточном режиме с первых часов. Спасатели, водолазы, волонтеры и местные жители обследовали берег и акваторию. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов делился подробностями:
«Отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели, также волонтеры и местные жители проводят оклейку ориентировок в районе пропажи».На воде работали лодки с эхолотами, гидролокаторы, погружные камеры. С помощью беспилотников местность осматривали с неба. По данным РЕН ТВ, 11 марта к поискам подключили авиацию: вертолет и легкомоторный самолет.
Родители, несмотря на тяжелейшее эмоциональное состояние, сами занимались поисками: бурили лед и прочесывали берег отдельно от общей группы. Мама Алины почти все время находилась у штаба и верила, что ее дочь найдут живой.
Первые находки: тела двух мальчиков11 марта тело одного из мальчиков нашли примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. 13 марта МЧС сообщило об обнаружении бездыханным второго подростка.
Позже в Звенигороде с ними прошло прощание, рассказали РИА Новости в администрации Одинцовского городского округа.
«Искусственная волна»: как искали последнюю пропавшуюДля поиска последней пропавшей спасатели применили новый метод. С помощью аэролодок они создали на реке искусственную волну.
Как отмечал aif.ru, это должно было поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, разогнать лед, мешающий поисково-спасательной операции, и сбить предметы с коряг, чтобы эхолоты могли четко их видеть.
Вскоре тело девочки также нашли в реке.
Травля в сети и народный мемориалПосле гибели мальчиков их родители столкнулись с травлей в интернете. По данным «Российской Газеты», некоторые пользователи осуждали их за то, что они не установили детям умные часы с функцией прослушки.
Помимо критики, семьям приходят многочисленные сообщения с соболезнованиями и словами поддержки. Местные жители предложили создать в городе народный мемориал в память о погибших ребятах.