Движение в Москве парализовал пожар на одной из улиц
В Москве затруднено движение из‑за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным департамента транспорта, из‑за возгорания по адресу ул. Новорязанская, 32 перекрыли проезд по указанной улице. Также в 11:51 (мск) «Дептранс» сообщил о временных ограничениях движения на Смоленской набережной, на съезде с Ходынской улицы на улицу 1905 года, на съезде с улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, на внутренней стороне ТТК в районе ул. Беговая, на ул. Мантулинская и в Шмитовском проезде. Позднее ограничения на внутренней стороне ТТК в районе ул. Беговая сняли.
Уточняется, что в 12:25 (мск) появились данные о перекрытиях на Краснопресненской набережной. Помимо этого, упоминались улицы Чаянова, Васильевская и Грузинский Вал по направлению к ул. 1-я Тверская-Ямская.
