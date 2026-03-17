В Кемерове работник налоговой 10 лет воровал деньги из госбюджета
В Кемерове раскрыли многолетнюю схему хищения бюджетных средств, связанную с фиктивным трудоустройством. Как сообщили в объединённом пресс-центре судов Кузбасса, бывший директор филиала «Налог-Сервиса» устроил на работу родственницу, которая фактически не выполняла никаких обязанностей.
С 2013 по 2022 год женщина числилась сотрудницей организации, относящейся к структуре ФНС, и регулярно получала заработную плату. За это время из бюджета было похищено около 2,8 миллионов рублей.
По информации «Сiбдепо», афера оставалась незамеченной почти десять лет и вскрылась только в ходе проверки. После разоблачения экс-руководитель признал вину и полностью возместил ущерб.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности на государственной службе сроком на два года.
Читайте также: