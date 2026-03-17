Под машиной Зеленской в Москве нашли похожий на СВУ предмет
Mash: похожий на СВУ с аккумулятором предмет обнаружили под Audi в Москве
В московском районе Ново‑Переделкино под припаркованной Audi обнаружили предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о подозрительном объекте, похожем на самодельное взрывное устройство с аккумулятором. Отмечается, что владельцем автомобиля является женщина с фамилией Зеленская.
Ранее сообщалось о другом инциденте в Москве. Женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи заказов и салона связи предметом, похожим на пистолет, требуя деньги. Ее задержали.
Позже выяснилось, что она находилась в федеральном розыске.
