«Кричи, ори, никто тебя не найдет»: В Крыму украинец держал россиянку в грязной, вонючей лачуге и насиловал. Что с ней произошло?

06 августа 2025, 15:53

Фото: iStock/SB Arts Media

В Крыму до сих пор вспоминают ужасную историю о молодой девушке из Ялты, которая стала жертвой сексуального рабства. Более двух с половиной месяцев 24-летняя крымчанка находилась в плену у извращенца, который держал её в заброшенном гараже, насиловал и кормил просроченными продуктами из магазина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Алены Отвратительный запах разложения Издевался над собаками, убивал кошек и давил мышей Готовила еду на костре Атмосфера страха Поиски и освобождение

Исчезновение Алены

«Полюбил с первого взгляда! Выходи за меня замуж!», — заявил он.

Отвратительный запах разложения

Фото: iStock/Sergey Innikov

«Раздевайся, ложись и раздевайся», — не переставал орать «избранник».

Издевался над собаками, убивал кошек и давил мышей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Готовила еду на костре

Атмосфера страха

«Привяжу камень к ногам и сброшу в колодец — будешь гнить заживо. Кричи, ори — никто тебя не найдет», — говорил он.

Фото: iStock/Tunatura

Поиски и освобождение

«Нет», — с горечью отвечает она на вопрос о том, могла ли она сбежать.