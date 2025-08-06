«Кричи, ори, никто тебя не найдет»: В Крыму украинец держал россиянку в грязной, вонючей лачуге и насиловал. Что с ней произошло?
В Крыму до сих пор вспоминают ужасную историю о молодой девушке из Ялты, которая стала жертвой сексуального рабства. Более двух с половиной месяцев 24-летняя крымчанка находилась в плену у извращенца, который держал её в заброшенном гараже, насиловал и кормил просроченными продуктами из магазина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Исчезновение АленыАлена (имя изменено) пропала 5 августа 2018 года и вернулась домой только в середине октября. Преступником оказался мужчина, с которым Алена познакомилась на автобусной остановке. Он подошел к ней с просьбой угостить сигаретой и начал разговор.
Олег (имя изменено) произвел впечатление приличного молодого человека: темные волосы, шорты, майка и шлепки – все это создавало образ безобидного собеседника. В беседе он стал расспрашивать о ее жизни, интересуясь, есть ли у нее родственники или парень. Алена делилась своими мечтами о семье и детях, на что Олег ответил жалобами на одиночество и потерю родных. Он заявил, что ему 26 лет, хотя позже выяснилось, что на самом деле ему было 33.
Молодые люди быстро нашли общий язык, и разговор сложился так, будто они знакомы уже долгое время. Олег стал приглашать Алену в гости, на что она сначала не соглашалась. В итоге он встал на колени.
«Полюбил с первого взгляда! Выходи за меня замуж!», — заявил он.
Это произвело на Алену сильное впечатление, и она поддалась на обман.
Отвратительный запах разложенияПарочка, обойдя газовую автозаправку, вышла на заброшенный участок, огороженный высокой сеткой. Вдруг парень закрыл ворота и, словно под влиянием чего-то зловещего, начал агрессивно вести себя. Девушка в ужасе заметила, что во дворе находятся четыре собаки, одна из которых была запутана в цепи. Олег начал бить собаку палкой, а вокруг стоял отвратительный запах разложения. Она попросила его открыть ворота, но он проигнорировал её просьбу и затолкал в дачный домик. Внутри был железный гараж с бетонным полом, кроватью и плошкой со свечкой.
«Раздевайся, ложись и раздевайся», — не переставал орать «избранник».
Олег, агрессивно обращаясь с Аленой, бросил её на кровать в заброшенном доме и заявил, что она теперь его жена. Девушка, испуганная и растерянная, пыталась понять, как выбраться из этой ситуации, но Олег не собирался её отпускать.
Издевался над собаками, убивал кошек и давил мышейОлег жестоко обращался с Аленой, заставляя её говорить: «Я тебя люблю, ты мой муж». За отказ он наказывал её, нанося удары по лицу и угрожая выгнать. Девушка пыталась бежать, но он смеялся, утверждая, что это её дом. Для устрашения он растоптал живого мышонка, а собак и кошек избивал палками и бросал в дерево.
Готовила еду на костреЧто касается еды, то Олег приносил много просроченных продуктов, таких как салаты и жареная картошка. Он также забрал у неё все украшения на сумму около 40 тысяч рублей. Иногда он будил её ночью, чтобы она готовила еду на костре во дворе. Незадолго до её освобождения Олег решил оформить на неё кредит, утверждая, что ему нужны деньги для поездки в Киев на родину, хотя у него, похоже, не было никаких документов. Деньги ему были нужны на еду и алкоголь — он часто выпивал настойку боярышника. Олег также собирал и сдавал металлолом, но денег всё равно не хватало.
Атмосфера страхаОлег проявлял крайне агрессивное и непредсказуемое поведение по отношению к Алене. Он угрожал ей, крича, что его ищет полиция, и в моменты истерики становился опасным, угрожая сбросить её в колодец. В то же время он иногда проявлял кротость, обещая, что всё будет хорошо, и даже плакал, угрожая себе физической расправой, если она его оставит. Его психическое состояние было нестабильным, он мог резко переходить от спокойствия к агрессии, угрожая насилием не только Алене, но и её родственникам. Эти перепады настроения создавали атмосферу страха и напряжения.
«Привяжу камень к ногам и сброшу в колодец — будешь гнить заживо. Кричи, ори — никто тебя не найдет», — говорил он.
Олег рассказал, что за несколько дней до знакомства с Аленой умерла его сожительница Ирина. Он предложил девушке носить её вещи, утверждая, что у них много общего: внешность, гороскоп и характер. Следователи пытаются выяснить, действительно ли Ирина существовала или это выдумка Олега.
Поиски и освобождениеНа второй день своего заточения Алена столкнулась с жестоким требованием Олега: она должна была позвонить своим родственникам. Девушка испытывала ужас при мысли, что ей придётся солгать, ведь правду он не позволит сказать. Если она произнесёт фразу, что всё в порядке, её просто перестанут искать. Однако под давлением Олега она вынужденно повторяла его слова, как будто это была её собственная воля.
Сестра Алены заподозрив неладное, обратилась в полицию. Правоохранительные органы приложили все усилия, чтобы отыскать пропавшую, но и сами родственники не сидели сложа руки. Вопрос о побеге для Алены был не просто сложным — он был практически невозможным.
«Нет», — с горечью отвечает она на вопрос о том, могла ли она сбежать.
Алена думала, что если бы не постоянное преследование Олега, возможно, ей бы удалось сбежать. Однако забор был трёхметровым, а окна в гараже были защищены стеклом и сеткой. Она боялась разбить стекло, так как не была уверена, сможет ли убежать. Кроме того, участок охраняли злые собаки, которых Олег всегда спускал с цепи.
В середине октября Олег ушёл за едой, как обычно. Алена вдруг услышала, что собаки лают иначе — тревожно и настороженно. К её ужасу, с ним были двое незнакомцев в штатском. Она накинула кофту и схватила сумку, полная страха, что её просто ведут убивать, но прислушавшись к разговору незнакомцев, Алена поняла: это полицейские. Её посадили в машину и отвезли в участок.