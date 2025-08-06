В метро Москвы кавказец приставал к девушке и показывал неприличные жесты
В московском метро мужчина кавказской внешности приставал к девушке, матерился и показывал неприличные жесты. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».
Все началось с того, когда один из мужчин подсел в вагоне к девушке и начал к ней приставать. За нее заступилась одна из пассажирок и начала снимать неадеквата. Мужчина в камеру показывал неприличные жесты, и пообещал разбить лицо женщине. К тому же он заявил, что является ее «хозяином».
Как стало известно, происшествие случилось на «Авиамоторной». О том, отреагировали ли правоохранители на инцидент, информации нет.
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