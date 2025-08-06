Слесарь из Петербурга рассылал детскую порнографию через «пятую точку»
Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в распространении детской порнографии. Подробности сообщает АН «Оперативное прикрытие».
По предоставленным данным, задержанный работал слесарем-сборщиком на одном из местных производственных предприятий. С начала июля этого года мужчина покупал в социальных сетях запрещённые материалы с участием несовершеннолетних и рассылал их другим пользователям через личные сообщения.
Мужчина использовал для пересылки порнографии чат с провокационным названием «Жопонька» в популярном мессенджере. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Следователи продолжают расследование.
Ранее сообщалось об инциденте в Екатеринбурге, где мужчина похитил немую девочку из машины.
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