Турист из США пострадал от нападения акулы на Багамах
Американский турист получил серьёзные травмы в результате нападения акулы во время отдыха в районе островов Абако, пишет The Independent.
Инцидент произошёл, когда группа туристов, в их числе был американец, каталась на лодке вблизи острова Манджек-Кей. Мужчина свесил ногу, и акула, приняв часть тела за обитателя моря, укусила туриста.
Пострадавшего доставили в местную клинику, где ему оказали помощь и вскоре выписали.
Эксперты отмечают, что несмотря на статистику, нападения акул остаются редкими случаями. Согласно данным Международного архива нападений акул, в 2024 году зафиксировано 47 неспровоцированных атак, четыре из которых оказались смертельными. В среднем в мире фиксируется около 65 нападений морских хищников в год, шесть из них — с летальным исходом.
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